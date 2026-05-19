Ile kosztuje wizyta papieża? Kwoty idą w miliony

Zazwyczaj katolicy pokrywają koszty związane z bezpośrednim programem papieskim i wydarzeniami kościelnymi. Kraj gospodarz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jak to zwykle bywa w przypadku wizyt państwowych.

Z reguły osoby zaangażowane rzadko i niechętnie wypowiadają się na temat rzeczywistych kosztów, ponieważ czasami dochodzi do protestów ze strony społeczeństwa.

Cięcia wynagrodzeń urzędników w Gwinei?

Na przykład podczas podróży Leona XIV do Afryki w kwietniu francuskie media donosiły, że w Gwinei Równikowej, ostatnim etapie papieskiej podróży, obniżono wynagrodzenia urzędników i wojskowych, aby sfinansować wizytę. Rząd zaprzeczył tym doniesieniom. Dokładne dane dotyczące kosztów nie są znane.

W przypadku wizyty papieża Benedykta XVI w Niemczech w 2011 r. same koszty poniesione przez Kościół oszacowano na 25-30 mln euro. Jednak archidiecezja we Fryburgu Bryzgowijskim, jedna z trzech diecezji goszczących papieża, przedstawiła ostateczne rozliczenie dwukrotnie wyższe od planowanych: 23,3 mln euro zamiast 11 mln euro.

Luksemburg: Osiem godzin pobytu Franciszka kosztowało 1,5 mln euro

Dwunastodniowa podróż papieża Franciszka do Kanady w 2022 r. miała kosztować sam rząd prawie 56 mln dolarów kanadyjskich (ok. 41 mln euro). Natomiast koszty ośmiogodzinnej wizyty Franciszka w Luksemburgu we wrześniu 2024 r. miały wynieść ponad 1,5 mln euro.

Jego następca, Leon XIV, odbył już trzy podróże zagraniczne, a ponadto odwiedza różne miejsca we Włoszech. Dwukrotnie przebywał w południowowłoskim regionie Kampania. W rocznicę swojego wyboru odwiedził Pompeje i Neapol, a pod koniec maja zatrzyma się na cztery godziny w miasteczku Acerra. Region przeznaczył 600 tys. euro na te dwie krótkie wizyty.

Darowizny na sfinansowanie wizyty papieża

Według doniesień, zbliżająca się wizyta papieża w Hiszpanii w dniach od 6 do 12 czerwca ma kosztować od 15 do 30 mln euro. Hiszpańscy biskupi chcą sfinansować część kosztów z darowizn. Komitet organizacyjny przesłał przedsiębiorstwom, fundacjom i zamożnym osobom prywatnym pięciostopniowy system sponsoringowy w celu pokrycia kosztów.

Oprócz ulg podatkowych dla wszystkich darczyńców, "duzi darczyńcy", którzy przekażą od 500 tys. do miliona euro, otrzymają w zamian za swój wkład zarezerwowane miejsca podczas najważniejszych wydarzeń w ramach podróży, spotkanie robocze w Watykanie oraz osobiste spotkanie z papieżem. Ponadto logo ich firm lub fundacji będzie widoczne na oficjalnych stronach internetowych poświęconych papieskiej podróży. W podobny sposób mają być pokryte koszty podróży do Francji we wrześniu br.

Podczas poprzednich wizyt papieża finansowanie wydarzeń przejmowały w większości ubogie Kościoły lokalne i prywatni darczyńcy, a państwo było odpowiedzialne za bezpieczeństwo i jego opłacenie.

Według obserwatorów, prawdopodobnie kolejne zagraniczne wizyty Leona mają zostać oficjalnie potwierdzone na początku czerwca. W listopadzie Ojciec święty ma udać się do Ameryki Południowej: do Urugwaju, Peru i Argentyny. Do ojczyzny jego poprzednika, której ten, jako papież, nie odwiedził.

Czytaj też:

Trump ponownie skrytykował papieża. Leon XIV odpowiada