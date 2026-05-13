45 lat po zamachu na Jana Pawła II. Film "Maryja. Matka Papieża" wraca do wydarzeń z 13 maja 1981

W 45. rocznicę zamachu na św. Jana Pawła II wraca także dyskusja o wpływie wydarzeń z 13 maja 1981 roku na cały pontyfikat papieża Polaka. Film przypomina, że Karol Wojtyła przez całe życie doświadczał dramatycznych wydarzeń XX wieku – od wojny i komunizmu po próbę zamachu na swoje życie. – Jesteśmy świadkami konfliktu zbrojnego ze strony Rosji. Dziś wiele osób obawia się, co przyniesie przyszłość – mówi Andrzej Kocuba. – Jan Paweł II dobrze rozumiał lęk ludzi żyjących w czasach napięcia i niepewności.

Ważnym elementem filmu jest również wątek objawień fatimskich, które św. Jan Paweł II wiązał ze swoim ocaleniem po zamachu. Produkcja stawia pytania o rolę wiary, nadziei i odpowiedzialności w świecie pełnym lęku i niepewności.

Największym zaskoczeniem dla twórców okazało się zainteresowanie młodzieży. Podczas premiery w Tomaszowie Mazowieckim film obejrzało ponad 400 osób, z czego ponad połowę stanowili młodzi widzowie. W relacji opublikowanej przez szkołę im. Jana Pawła II w Szarowoli napisano: „Film „Maryja – Matka Papieża” jest nie tylko ważną lekcją historii, lecz także wzruszającą opowieścią o relacji, która miała wpływ na losy współczesnego świata”.

Widzowie podkreślają również emocjonalny wymiar filmu. „To opowieść o sile w erze lęku. Dlatego idę po raz drugi i zabieram znajomych” – napisała jedna z widzek, Agata. O produkcji pozytywnie wypowiadają się także duchowni, aktorzy i dziennikarze. Ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie, w rozmowie z Gościem Niedzielnym podkreślał: „To film dla każdego. Zarówno dla człowieka głębokiej wiary, jak i dla tego, który poszukuje”.

Aktor Marcin Kwaśny zwraca uwagę na historię niezwykłej relacji Jana Pawła II z Maryją. Krytyk Krzysztof Karnkowski ocenił z kolei, że to „film potrzebny na ten czas”, gdy społeczeństwo coraz bardziej oddala się od wspólnych wartości i historycznej pamięci. Dziennikarz Rafał Patyra nazwał obraz „filmem pełnym dobra i piękna”, a recenzentka Marta Karpińska podkreśliła, że mimo trudnej tematyki jest to produkcja „ciekawa, głęboka i zawierająca dużą dawkę wiedzy”.

Jak informuje Deon24, film będzie można zobaczyć również w Stanach Zjednoczonych – m.in. w Niles i Lombard. To kolejny etap międzynarodowej dystrybucji produkcji, która dociera do Polonii oraz zagranicznych widzów zainteresowanych historią pontyfikatu Jana Pawła II.

Dystrybutorem filmu jest Rafael Film, specjalizujący się w kinie inspirowanym prawdziwymi historiami i tematami społeczno-duchowymi. W portfolio firmy znajdują się m.in. „21.37”, „Opiekun”, „Najświętsze Serce”, „Niedziele". 22 maja 2026 roku do kin trafi natomiast najnowsza produkcja dystrybutora – „Posłani”.

Film pokazywany jest również podczas seansów organizowanych przez szkoły, parafie i wspólnoty.