Blisko 50 tys. widzów i to nie koniec. Ten film o Janie Pawle II wciąż można zobaczyć w kinach

„Film ukazuje mniej znane, ale kluczowe momenty z życia papieża, w których szczególnie widoczna jest obecność Matki Bożej. To opowieść nie tylko o historii, ale także o współczesności, o próbie zrozumienia źródeł kryzysów oraz poszukiwaniu dróg wyjścia” – zauważa dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, medioznawca z UPJP2.

„To jest film z powodzeniem do oglądania przez rodziny, wspólnoty, grupy szkolne, wychowawców i opiekunów, ale także przez osoby, które próbują analizować współczesne trudności i szukać odpowiedzi” – zaznacza Cymanow-Sosin.

O uniwersalnym przesłaniu produkcji mówiła w programie „Otwarta Konserwa” dziennikarka Weronika Kostrzewa: „W filmie w uniwersalny sposób udało się pokazać, jak Matka Boga jest matką każdego człowieka, także moją, i chce angażować się w moje życie”. Jak dodaje: „Siłą tego filmu jest to, że nie jest to biografia, lecz wybór tych momentów z życia Jana Pawła II, które łączą się z Maryją”.

Zdjęcia realizowano w miejscach szczególnie ważnych dla duchowości papieża i kultu maryjnego, m.in. w Fatimie, Watykanie i Rzymie, a także w Polsce: Gietrzwałdzie, Częstochowie, Wadowicach i Ossowie. Film przypomina również o znaczeniu Ślubów Jasnogórskich oraz głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji maryjności.

W produkcji występują eksperci, rektorzy sanktuariów oraz osoby z najbliższego otoczenia papieża. Wykorzystanie materiałów archiwalnych oraz nowoczesnych technologii przekłada się na wysoką jakość obrazu i narracji.

„To produkcja gęsta od treści i unikająca powierzchowności. Trafia do kin w bardzo dobrym momencie, tuż po Wielkanocy i przed majem, miesiącem szczególnie związanym z Maryją” – podkreśla Anna Krajkowska.

Dystrybutor filmu, Rafael Film, rozwija segment kina religijnego w Polsce. W jego dorobku znajdują się m.in. Najświętsze Serce, 21.37, Triumf Serca, Opiekun, Wielkie Ostrzeżenie, Niedziela, Złowrogi oraz Sound of Freedom.

Film „Maryja. Matka Papieża” nadal można oglądać w kinach oraz organizować seanse grupowe. Szczegóły i lista pokazów dostępne są na stronie dystrybutora: www.rafaelfilm.pl.

Po sukcesie filmu „Maryja. Matka Papieża”, którą zobaczyło już blisko 50 tysięcy widzów, oraz wcześniejszego hitu „Najświętsze Serce”, gromadzącego w kinach ponad 260 tysięcy odbiorców, na ekrany wchodzi nowy film „Posłani”. Premiera odbędzie się 22 maja. To opowieść o wierze obecnej w codzienności i przemianie życia, ukazana m.in. poprzez historię Michała Ulewińskiego, który niesie krzyż przez Polskę, tworząc symboliczny znak na mapie kraju.