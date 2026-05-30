Tusk reaguje na groźby Miedwiediewa. "Spokojny sen obywateli UE dobiegł końca"

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, napisał na platformie X: "Obywatele krajów UE, musicie zrozumieć, że wasze władze jednostronnie wdały się w wojnę z Rosją. Bądźcie więc czujni i nie zaskakujcie się niczym. Spokojny sen dobiegł końca. Ale wiecie, kogo zapytać, dlaczego!".

Tusk reaguje na groźby Miedwiediewa

Na te słowa Dmitrija Miedwiediewa w sobotę zareagował premier Donald Tusk.

"Polska, kraje bałtyckie, teraz Rumunia. Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Wczoraj były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że spokojny sen obywateli UE dobiegł końca. Wszyscy w NATO powinni wreszcie zacząć traktować te fakty i słowa poważnie" – napisał szef rządu w serwisie X.

Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii

Rosyjski dron uderzył w piątek w blok mieszkalny w Gałaczu na wschodzie Rumunii. Lekko ranne zostały dwie osoby.

Ministerstwo obrony w Bukareszcie poinformowało w piątek rano, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, co wywołało pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. Mieszkańców bloku ewakuowano.

Rumuńskie siły zbrojne poderwały w piątek dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec.

Miasto Gałacz jest położone około 20 km od granicy z Ukrainą.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan alarmował, że "to najpoważniejszy taki incydent na terytorium Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę".

Podkreślił przy tym, że to Rosja ponosi pełną odpowiedzialność.

– Nie zgadzamy się na przenoszenie na Rumunów wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie – dodał prezydent Rumunii.

Czytaj też:

"Meldunek z ostatniej chwili!". Tusk: Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesaCzytaj też:

Incydent z rosyjskim dronem w Rumunii. Reaguje dowództwo polskiej armii