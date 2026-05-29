Podziękowania dla Morawieckiego. Niespodziewany głos z rządu

Do sprawy odniosła się w piątek na antenie Polsat News pełnomocnik rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– Ogromne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego – powiedziała przedstawicielka gabinetu Donalda Tuska.

Pełnomocnik rządu podkreśliła, że to właśnie Morawiecki "przeprowadził w polskim parlamencie ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych, czyli o tym, że kraje unijne zgadzają się na to, żeby Komisja Europejska w ich imieniu zaciągała pożyczki na rynkach międzynarodowych". – My dzisiaj z tej zasady korzystamy w mechanizmie SAFE – dodała.

Pełnomocnik rządu odpowiada na zarzuty ws. SAFE

Sobkowiak-Czarnecka odniosła się również do zarzutów wystawianych przez opozycję w kontekście podpisania umowy ws. SAFE. – Nie ma tego wszystkiego, o czym mówiła opozycja, że to będą jakieś niemieckie czy inne kontrakty, że te pieniądze wyjadą za granicę. Nic takiego się nie stało. My te kontrakty podpisujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym – powiedziała przedstawicielka rządu. – Przekazała, że do tej pory podpisano 40 umów, a w sumie będzie ich 59. – Udało się więcej, niż zakładaliśmy – zaznaczyła.

Pełnomocnik odniosła się również do zarzutu, zgodnie z którym Polska ma na podpisanie kontraktów zbyt krótki czas. – Przez te trzy dni to my je tylko podpisujemy, a te umowy negocjowane były przez ostatnie kilka, kilkanaście tygodni. Przecież to nie jest tak, że nie było żadnych przygotowań. Myśmy to konsekwentnie przygotowywali (...) Teraz jedynie finalizujemy ten proces przez podpisywanie umów – mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Przedstawicielka gabinetu Donalda Tuska zwróciła uwagę na korzyści, jakie – jej zdaniem – przyniesie polskiej zbrojeniówce SAFE. – Większość tych wspólnych zakupów to będą kontrakty, na których korzystają polskie firmy – zauważyła Sobkowiak-Czarnecka. – Już mamy jasne deklaracje z Grecji, z Rumunii, ze Szwecji, z Norwegii, przedwczoraj deklaracja Kanady – wskazała. Jak oceniła, "to jest historyczna chwila, kiedy Kanada kupuje w polskim przemyśle zbrojeniowym". – Nie było jeszcze takiego momentu w naszej historii – podkreśliła.

Włochy tną SAFE. Rząd Meloni weźmie mniejszy kredyt

