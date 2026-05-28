Kosiniak-Kamysz: Startuje wielka trasa SAFE – Polski bezpiecznej, przygotowanej i silnej

W Legionowie podpisano w czwartek pierwsze umowy finansowane z unijnego programu pożyczkowego SAFE. Umowy dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Stronami są Agencja Uzbrojenia oraz przedsiębiorcy branży zbrojeniowej. Obok premiera Donalda Tuska, głos zabrał też minister obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz: Wielki tour podpisywanych umów

– Dzisiaj rozpoczynamy wielki tour podpisywanych umów dla bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj Legionowo, następnie Warszawa, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz i wiele więcej. SAFE dotrze w każdy zakątek kraju. Unia Europejska musi brać większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Nikt nie rozumie tego lepiej niż Polska, dlatego jesteśmy absolutnym liderem – powiedział wicepremier, szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że w ciągu 4 lat do Polski trafią tysiące jednostek sprzętu i nowych zdolności. – To najszybszy proces modernizacji polskiej armii w historii – wskazał.

– Przez weto prezydenta Policja, Straż Graniczna i SOP były pozbawione możliwości modernizacji. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu programu pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, dzięki czemu możemy uwolnić 17 mld zł w budżecie na rzecz tych projektów. Po latach kupowania sprzętu z zagranicy, Polska staje się eksporterem. Będziemy dostarczali systemy dronowe do Kanady i nie tylko – mówił lider PSL.

– Startuje wielka trasa SAFE – Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej i Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie ich czterdzieści, jak początkowo zakładaliśmy, ale ponad pięćdziesiąt, zarówno przygotowanych przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To kontrakty finalizowane i negocjowane od wielu miesięcy. Ponad sto miliardów złotych w ciągu tych trzech dni zostanie zagospodarowanych i przekazanych polskim firmom sektora zbrojeniowego. To największy program modernizacji realizowany w tak krótkim czasie – wskazał Kosiniak-Kamysz.

