Wypadek ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Są ranni

Do groźnego wypadku doszło w czwartek (28 maja) rano na drodze pomiędzy Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko, w powiecie stargardzkim. Jak relacjonował "Kurier Szczeciński", wojskowa ciężarówka przewożąca amerykańskich żołnierzy przewróciła się na bok.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz Żandarmerię Wojskową. Konieczne było również wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował do szpitala żołnierza z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Niedługo później rzecznik prasowy oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie mjr Tomasz Zygmunt poinformował, że poszkodowanych zostało w sumie ośmiu żołnierzy USA. Czterech z nich trafiło do szpitala, reszcie udzielono pomocy na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że winę ponosi kierowca, który nie zachował należytej ostrożności. Okoliczności zdarzenia bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Amerykańscy żołnierze w Polsce

W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zadeklarował zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy" – napisał amerykański przywódca na swojej platformie Truth Social.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać rozmieszczenie sił USA. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zakończy się proces planowania po stronie amerykańskiej.

Wcześniej pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone wstrzymały rotację, m.in. do Polski, 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Pentagon podjął decyzję o redukcji brygadowych grup bojowych w Europie z czterech do trzech.

