Zacharowa reaguje na decyzję USA ws. Polski. Mówi o "działaniach odwetowych"

Prezydent Donald Trump zadeklarował zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy" – napisał amerykański przywódca w serwisie Truth Social.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać rozmieszczenie sił USA. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zakończy się proces planowania po stronie amerykańskiej.

Zamieszanie z wojskami USA

Wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Prezydent Trump oświadczył nawet, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o więcej niż 5 tys. Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 tys. a 37 tys. wojskowych z USA.

Jeszcze wcześniej pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone wstrzymały rotację, m.in. do Polski, 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Pentagon podjął decyzję o redukcji brygadowych grup bojowych w Europie z czterech do trzech. Decyzja ta nie spodobała się kongresmenom zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej. Swoje oburzenie wyrażali przede wszystkim ci, którzy jesienią będą walczyć w wyborach połówkowych o utrzymanie swojego stanowiska.

Zacharowa: Nie do przyjęcia

Do sprawy odniosła się rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W rozmowie z prasą Maria Zacharowa oświadczyła, że perspektywa przeniesienia baz wojskowych Stanów Zjednoczonych do Europy "jest nie do przyjęcia". Jak stwierdziła, rozmieszczenie dodatkowych sił USA w Polsce "może zmusić Moskwę do podjęcia działań odwetowych".

Rzecznik rosyjskiego MSZ, cytowana przez agencję Reutera, oceniła, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa "może doprowadzić do eskalacji napięć między Rosją a Zachodem".

