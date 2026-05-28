Watykan może całkowicie polegać na energii słonecznej

Watykan stanie się w ten sposób pierwszym państwem na świecie, które tego dokona. Międzynarodowy traktat z Włochami, który to umożliwia, wszedł w życie w czwartek, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Traktat między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską został podpisany 31 lipca 2025 roku, a jego ratyfikacja trwała około dziesięciu miesięcy. Na mocy porozumienia Watykan może teraz zbudować ogromną elektrownię fotowoltaiczną na terenie o powierzchni około 420 hektarów na północ od Rzymu, czyli około dziesięciokrotnie większym niż sam Watykan.

Pomysł papieża Franciszka

Teren w Santa Maria di Galeria jest eksterytorialny na mocy Traktatów Laterańskich z 1929 roku i należy do Watykanu. Przez dziesięciolecia Watykan wykorzystywał go głównie do obsługi dużych wież nadawczych krótkofalowych i średniofalowych dla Radia Watykańskiego. Ten kanał dystrybucji mediów watykańskich z czasem stracił jednak na znaczeniu. Pomysł przekształcenia terenu w farmę fotowoltaiczną zrodził się z inicjatywy papieża Franciszka (2013-2025).

Zgodnie z obecnie obowiązującą umową, Watykan będzie dostarczał energię słoneczną generowaną w Santa Maria di Galeria do włoskiej sieci elektroenergetycznej, a z drugiej strony będzie mógł bezpłatnie pobierać z niej energię elektryczną. Jeśli energia elektryczna generowana na terenach watykańskich przekroczy zapotrzebowanie najmniejszego państwa świata, nadwyżka energii stanie się własnością państwa włoskiego.

Gdyby Watykan pokrył cały swój teren w Santa Maria di Galeria panelami słonecznymi, mógłby produkować do 200 milionów kilowatogodzin rocznie. Stanowiłoby to ponad dziesięciokrotność zapotrzebowania na energię elektryczną najmniejszego państwa świata.

