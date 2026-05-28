"Manipulacyjna narracja". Rzecznik prezydenta uderza w premiera

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę (27 maja) w Londynie polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. – Dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i samego prezydenta, że takie rozwiązania są przygotowywane – skomentował Karol Nawrocki. Jak zaznaczył, "dzięki wielkiej uprzejmości i profesjonalizmowi jednego z wiceministrów" otrzymał informacje dotyczące dokumentu.

Premier Donald Tusk był pytany w czwartek (28 maja) przez reporterkę TVN24, czy w związku ze słowami głowy państwa bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent nie ratyfikuje traktatu z Wielką Brytanią. – Słyszałem jakieś głosy z Kancelarii Prezydenta Nawrockiego, które kwestionują sens, czy sposób procedowania nad traktatem polsko-brytyjskim. Ale nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś mógł wpaść na tak niebezpieczny i tak niemądry pomysł, żeby blokować, poprzez na przykład brak podpisu prezydenta, traktat, który po prostu wzmacnia bezpieczeństwo Polski, też Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim bezpieczeństwo Polski – oświadczył szef rządu. – To byłby serial, którego pan prezydent też by chyba bardzo żałował – dodał.

Leśkiewicz: Wyraz politycznej małostkowości

"Rząd nie poinformował z wyprzedzeniem Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych o treści negocjowanego, podpisanego wczoraj przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii Traktatu o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności. Donald Tusk zrobił to tylko dlatego, by dziś uruchomić manipulacyjną narrację o wątpliwościach co do podpisu Pana Prezydenta pod ustawą ratyfikującą tą umowę" – napisał na platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

"Niepoważny ruch Premiera to wyraz politycznej małostkowości a wielokrotnie powtarzane słowa o działaniu ponad podziałami na rzecz bezpieczeństwa to zwykłe frazesy" – podkreślił.

