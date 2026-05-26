Kaczyński i Cenckiewicz krytykują decyzję prezydenta. Jest odpowiedź

W poniedziałek (25 maja) prezydent Karol Nawrocki wybrał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego obecnego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego.

Decyzja spotkała się z ostrą reakcją Sławomira Cenckiewicza. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego napisał w serwisie X, że Nawrocki "popełnił straszny błąd". "I nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" – dodał.

Cenckiewicz wskazał na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z sierpnia 2000 r. w którego składzie zasiadał Kapiński, i który orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL.

Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński opublikował wpis na portalu X, w którym zaznaczył, choć nie wskazując wprost nazwiska, że nie wyobraża sobie, aby to Kapiński został pierwszym prezesem SN.

Kapiński pierwszym prezesem SN. Leśkiewicz odpowiada krytykom decyzji prezydenta

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był pytany na konferencji prasowej, czy prezydent konsultował swoją decyzję z politykami PiS i byłym szefem BBN.

– Pan prezydent sam podjął tę decyzję. Oczywiście czytał komentarze, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. Pan prezydent szanuje konstruktywne wypowiedzi wszystkich polityków. Bardzo ceni i szanuje prace naukową prof. Sławomira Cenckiewicza, bo to dzięki jego determinacji wiemy o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy – podkreślił Leśkiewicz.

Dodał, że dokonując wyboru sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa SN, prezydent wziął pod uwagę "cały dorobek zawodowy, postawę i dotychczasowe osiągnięcia w pracy sędziowskiej".

Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, której kadencja kończy się we wtorek (26 maja).

