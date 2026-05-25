"Wałęsa był współpracownikiem bezpieki". Głos z Pałacu

– To sprawa sprzed 26 lat. Dziś, w roku 2026, nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie "Bolek" – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Jak podkreślił Leśkiewicz, "są na to liczne dowody". – Dziś tymi dowodami dysponujemy. W roku 2016, w lutym, prokuratorzy IPN przejęli oryginały akt potwierdzające współpracę Wałęsy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa – mówił rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Wałęsa apeluje do byłych esbeków

W ubiegłym roku Lech Wałęsa zaapelował do byłych esbeków, aby dali dowód jego niewinności. "Zwracam się publicznie do byłych przeciwników moich w walce szczególnie z byłego SB. Jak zauważyłem wielu z Was podobnie jak ja chciała Wolnej Polski. Różniliśmy się tylko tym, że Wy nie wierzyliście, że to możliwe było w tamtym czasie, czekaliście na dogodniejsze okoliczności. Różne stosowaliśmy metody walki. Los pozwolił mnie poprowadzić i osiągnąć upragniony cel. Mam nadzieję że widząc jak brudzą mój życiorys, znajdzie się kilku z Was i powie publicznie prawdę w kilku sprawach" – domagał się były przewodniczący "Solidarności".

W internetowym wpisie pojawiło się nazwisko historyka, prof. Sławomira Cenckiewicza. "1].Była zorganizowana grupa ludzi w całej Polsce która propagowała kłamliwie, zmontowany mój brudny życiorys, w tym rzekomą współpracę z SB. Wszystko to pozbierał i zamieścił w swoich dziełach Centkiewicz. 3].W czasie internowania nie pobrałem i nie wypiłem ani kieliszka alkoholu, obstawa zachęcona przez zwierzchników by mnie rozpić brała na moje konto niejako potwierdzając że realizują wyznaczony cel" – wskazał Wałęsa. "Sprawy są przedawnione, główni stratedzy walki nie żyją, ja nie będę wnosił jakiegokolwiek pretensji. Liczę że wystarczy komuś z Was odwagi i honoru by stanąć w prawdzie" – zakończył były prezydent.

