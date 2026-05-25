Będzie wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego. "Musi odejść"

– Za ten pogłos chaosu najgorszy minister w tym rządzie, jeśli chodzi o sektor bezpieczeństwa, bo inne sektory znaleźlibyśmy jeszcze innych kandydatów do współzawodnictwa z tym pogłosem chaosu, musi odejść i to natychmiast – powiedział Przemysław Czarnek na briefingu prasowym Prawa i Sprawiedliwości.

PiS: Kierwiński do dymisji

– Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo premier Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami – dodał parlamentarzysta PiS.

– Dodatkową rzeczą, którą trzeba podkreślić i która będzie również przedmiotem wniosku o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego, jest kwestia absolutnego nieprzestrzegania polskiej Konstytucji, rozporządzenia o tzw. transkrypcji małżeństw homoseksualnych w Polsce – wskazał Czarnek.

Fałszywe alarmy nawet wobec Nawrockiego

W sobotę późnym wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o siłowym wejściu służb do rodzinnego domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Do interwencji doszło po fałszywym alarmie o pożarze.

Współpracownicy Karola Nawrockiego nie kryją oburzenia sytuacją i domagają się od rządu wypracowania systemowych rozwiązań. Politycy podkreślają, że nie jest to odosobniony przypadek tylko część szerszego, niepokojącego procederu. Wcześniej fałszywe alarmy dotyczyły m.in. dziennikarzy Telewizji Republika. Co szczególnie zastanawiające, policja wciąż nie namierzyła i nie zatrzymała sprawców. Stąd cześć polityków wyraziło podejrzenia, że za całą akcją mogą stać służby specjalne.

