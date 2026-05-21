Fałszywe zamówienia na numer TV Republika. Wskazano adres Kaczyńskiego

W środę wieczorem na antenie Telewizji Republika Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, odebrał telefon dotyczący zamówienia kebaba na ul. Mickiewicza 49 w Warszawie. To adres prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dzwoniący mężczyzna – prawdopodobnie pracownik restauracji lub dostawca – chciał zweryfikować miejsce dostawy jedzenia.

Chwilę później pracownicy Republiki rozmawiali z osobą z pizzerii o dużym zamówieniu na ten sam adres. Olechowski ujawnił, że połączeń jest znacznie więcej, a w zgłoszeniach pojawiają się dwa adresy – ten warszawski oraz drugi w Katowicach. Dziennikarz podkreślił, że nie składał takich zamówień i prosił o ich anulowanie, a także nieprzyjmowanie kolejnych na jego numer telefonu.

Olechowski: Odebrałem ponad 20 połączeń

Olechowski odniósł się do sprawy również za pośrednictwem platformy X. Zaapelował do szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. "Panie ministrze, czy mógłby Pan się zająć pracą, za którą płacą Panu podatnicy i zrobić coś z tą kampanią nękania dziennikarzy TV Republika fałszywymi alarmami i zamówieniami? Dzisiaj w ciągu godziny odebrałem ponad 20 połączeń, bo ktoś na mój numer telefonu złożył fejkowe zamówienia w restauracjach. Ma pan czas na pierdoły i wypisywanie głupot na X, to się Pan lepiej zajmie pracą" – napisał.

Zamówienia nie są weryfikowane, bo dokonują ich anonimowe osoby za pomocą popularnej platformy internetowej. Wcześniej podobne przypadki opisywali w mediach społecznościowych m.in. Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

"Sytuacja (rzekome zamawianie posiłku w nocy), o której od kilku dni informuje redakcja TV Republika, a wczoraj poinformował poseł Sławomir Mentzen, dzisiejszej nocy spotkała również mnie. Nie zamawiałem pizzy, a mimo to o godz. 2:16 na mój prywatny numer telefonu dzwonił do mnie rzekomy lub realny dostarczyciel pizzy, zaś domniemany kurier (z innego numeru telefonu) wysłał SMS-a. Z kolei firma Pyszne poinformowała mnie SMS-em, że zamówienie »zostało anulowane«. O tym wszystkim dowiedziałem się po włączeniu telefonu dziś o godz. 9:13. A zatem mój numer telefonu i lokalizacja (osiedle strzeżone) zostały wykorzystane przez prowokatorów" – ujawnił kilka dni temu były szef BBN.

Od kilku dni trwa akcja nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Służby odebrały już kilkadziesiąt fałszywych zgłoszeń, jakoby w domach dziennikarzy dochodziło do prób samobójczych lub były w nich materiały wybuchowe. Największe zamieszanie wywołała piątkowa interwencja w mieszkaniu prezesa stacji Tomasza Sakiewicza w Warszawie. – Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko – relacjonował.

