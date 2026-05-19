Morawiecki staje w obronie Republiki i wPolsce24. Napisał "specjalny list"

Od kilku dni trwa akcja nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Służby odebrały już kilkadziesiąt fałszywych zgłoszeń, jakoby w domach dziennikarzy dochodziło do prób samobójczych lub były w nich materiały wybuchowe. Największe zamieszanie wywołała piątkowa interwencja w mieszkaniu prezesa stacji Tomasza Sakiewicza w Warszawie. – Policja siłą wtargnęła do mojego domu, skuła moją asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się tu jakieś dziecko – relacjonował. Z kolei w sobotę wieczorem po raz kolejny zaalarmowano służby w sprawie możliwości podłożenia bomby w siedzibie Republiki.

W poniedziałek funkcjonariusze policji niespodziewanie pojawili się w budynku telewizji wPolsce24. Przeszukali garaż. Swoją interwencję tłumaczyli zgłoszeniem związanym z materiałami wybuchowymi.

Morawiecki napisał list. "W obronie wolności słowa"

Wsparcie dla prawicowych mediów deklarują politycy opozycji. "W Polsce Tuska demokracja umiera w ciemności. Nie bądźcie obojętni – pomóżcie bronić wolności słowa!" – zaapelował w najnowszym wpisie Mateusz Morawiecki, przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). "»Terror praworządności« w natarciu! Dziś przyszli do Telewizji Republika i wPolsce24! Jutro mogą zapukać do Ciebie! Za co? Bo ośmieliłeś się pytać! Bo chciałeś wyrazić swoje zdanie! Bo nie mówiłeś tego, co chcieli!" – wskazał.

"Jako przewodniczący EKR napisałem specjalny list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli w obronie wolności słowa. Cały świat powinien usłyszeć, jak w Polsce Tuska traktuje się niezależne media!" – przekazał były premier.

"Jeżeli nie powiemy temu STOP – wkrótce każde medium, które odważy się zadawać władzy niewygodne pytania, może być poddane represjom. Już wiele lat temu pokazali, że nie cofną się przed niczym, by uciszyć niewygodnych dziennikarzy. Dziś robią to samo! »Rosja już tu jest« – krzyczeli. Owszem – iście rosyjskie standardy panują w rządzie KO, jeśli chodzi o standardy dotyczące wolności słowa, dostępu do informacji i podejścia do dziennikarzy" – ocenił poseł i wiceprezes PiS.

Morawiecki apeluje do europejskich instytucji

"Z przerażeniem obserwuję działania wymierzone w telewizje Republika i wPolsce24 – największe niezależne stacje informacyjne w Polsce. Dziennikarze i osoby związane z mediami krytycznymi wobec aktualnego rządu nie mogą żyć w strachu przed interwencjami służb, przeszukaniami czy presją ekonomiczną tylko dlatego, że wykonują swoją pracę. Policja pojawiająca się w prywatnych mieszkaniach osób związanych z krytycznymi wobec władzy mediami tworzy atmosferę zastraszenia, która nie powinna istnieć w demokratycznym państwie europejskim. Wolność mediów nie jest przywilejem dla wybranych redakcji – jest fundamentem demokracji i podstawowym zabezpieczeniem obywateli przed nadużyciem władzy" – zaznaczył Morawiecki.

"Apeluję do instytucji europejskich o pilne objęcie monitoringiem sytuacji w Polsce, ponieważ wolność mediów nie może być koncesjonowana i zależeć od politycznych sympatii. (...) Macie pełne prawo nie zgadzać się z tą czy inną redakcją – ale brońcie tego prawa do głośnego niezgadzania się i komentowania! To fundament demokracji!" – dodał.

