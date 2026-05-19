Polski startup otrzymał miliony dolarów. Wielka inwestycja

"Firma rozwija cyfrowego pracownika AI, który działa w Slacku i Microsoft Teams, łączy się z narzędziami firmy i wykonuje zadania operacyjne dla zespołów. W ciągu 10 tygodni od publicznego startu Viktor osiągnął 15 mln dolarów ARR i trafił do kilkunastu tysięcy firm" – czytamy w komunikacie.

Byli inżynierowie Mety twórcami polskiego startupu

Twórcami Viktora są Fryderyk Wiatrowski i Peter Albert, byli inżynierowie Mety, oraz zespół inżynierów i operatorów z doświadczeniem z Amazona, Google'a, Mety i Tesli. Firma powstała w 2023 roku, a produkt został publicznie uruchomiony w lutym 2026 roku, podano także

"Rozwój Viktora przyspieszy runda finansowania o wartości 75 mln USD, której przewodził Accel, przy udziale funduszy Bek Ventures, Kaya VC, Inovo VC i Tenacity Capital. W rundzie wzięli udział też aniołowie biznesu, w tym: Stewart Butterfield i Cal Henderson (współtwórcy Slacka), Victor Riparbelli (co-founder i CEO Synthesia), Koen Bok i Jorn van Dijk (współtwórcy Framer), Joel Hellermark (założyciel i CEO Sana), Jack Zhang (co-founder i CEO Airwallex), Shaan Puri (twórca My First Million), Max Mullen (co-founder Instacart), Alex Bouaziz (cofounder i CEO Deel), Lenny Rachitsky i Harry Stebbings, a także menedżerowie z DeepMind, Figmy i Lovable" – wymieniono w informacji.

Cyfrowy pracownik jak nowa osoba w firmie

"Kolejna faza adopcji AI to agenci, którzy dołączają do firmy, rozumieją, jak naprawdę działa praca w organizacji, i biorą odpowiedzialność za dowożenie efektów. Viktor został zaprojektowany jako cyfrowy pracownik: taki, który prowadzi projekty, wykonuje powtarzalne zadania, buduje narzędzia i pomaga firmie działać szybciej. Widzimy, że zespoły traktują Viktora jak nową osobę w firmie, a nie jak kolejną aplikację. Tę zmianę chcemy wprowadzić do każdej organizacji" – powiedział CEO i co-founder Viktora Fryderyk Wiatrowski, cytowany w materiale.

Viktor to pracownik AI, który działa w Slacku, łączy się z ponad 3 tys. narzędzi i pracuje. Firmy używają Viktora do tworzenia raportów, dashboardów, aplikacji, kampanii, kodu i powtarzalnych automatyzacji w systemach, z których już korzystają. Firma ma siedziby w Warszawie i Monachium oraz otwiera biuro w Nowym Jorku.

Czytaj też:

Allegro wprowadza zmiany. Duże ułatwienie dla użytkownikówCzytaj też:

Orlen rozpoczyna współpracę z gigantem. Transformacja cyfrowa