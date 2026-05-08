Allegro wprowadza zmiany. Duże ułatwienie dla użytkowników

Decyzja o pełnym wdrożeniu zapadła po kilku miesiącach testów, które pokazały, że w tej fazie zakupy z pomocą Asystenta zrobiło ponad 600 tys. osób.

Asystent AI, dostępny w aplikacji mobilnej Allegro, to uzupełnienie tradycyjnej wyszukiwarki o kontekstowe wsparcie AI. Zamiast filtrowania setek ofert użytkownik może zapoznać się z dostępnym asortymentem w ramach swobodnej rozmowy, podano.

Jak asystent AI działa w praktyce?

"Dotychczasowy model wyszukiwania – po marce czy konkretnym produkcie – w rozmowie z AI zmienia się w stronę podejścia zadaniowego – pytamy 'jadę w góry, co kupić' zamiast 'buty trekkingowe'. Asystent staje się doradcą, przed którym stawiamy konkretne wyzwanie, szukając inspiracji lub rozwiązania złożonego problemu. Co ciekawe, użytkownicy nie korzystają z podsuwanych rekomendacji bezkrytycznie, a aktywnie weryfikują kompetencje algorytmu: dopytują o szczegóły i proszą o uzasadnienie otrzymanych odpowiedzi. Dzięki temu budują zaufanie do asystenta i polecanych przez niego produktów" – powiedział Head of Search w Allegro Krzysztof Grześkowiak, cytowany w komunikacie.

Asystent Allegro jest aktywnie rozwijany i w kolejnych miesiącach pomoże kupującym skompletować zamówienie od jednego sprzedającego, ułatwić budowanie koszyka zakupowego czy też znaleźć najatrakcyjniejszą ofertę, wskazano także.

Duże zmiany w ofercie Allegro

Allegro rozpoczęło sprzedaż zorganizowanych usług turystycznych poprzez serwis Allegro Wakacje we współpracy z biurem podróży Itaka – poinformowali przedstawiciele obu firm.

Projekt jest w fazie pilotażowej, ale Allegro planuje rozszerzać usługi turystyczne zarówno pod kątem m.in. współpracy z innymi touroperatorami, nowych formatów wyjazdów jak i pod kątem innych ofert jak np. sprzedaż biletów lotniczych.

Na starcie w ofercie jest ponad 800 hoteli w 27 krajach w formule last minute. Wejście w segment turystyki to kolejny krok w realizacji strategii Allegro zakładającej rozwój oferty usług oraz budowę kompleksowego ekosystemu odpowiadającego na codzienne potrzeby konsumentów.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.

