"Splunięcie w twarz". Czarnek o Zełenskim

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

To reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Czarnek: Zełenski powinien zapaść się pod ziemię

Do sprawy odniósł się podczas piątkowego spotkania w Gdańsku poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Pan Zełenski, tak jak ambasador Ukrainy w Polsce, powinni się zapaść pod ziemię. Władze ukraińskie nie mogą sobie już spojrzeć w lustro, nie mają prawa oglądać się lustrze – powiedział były minister edukacji i nauki.

Parlamentarzysta przypomniał, że "to Polska jako pierwsza wykazała solidarność, której nauczyła się tutaj, w tej sali BHP, z narodem ukraińskim, to Polacy przyjmowali Ukraińców, nie pytając (...) 'skąd jesteś?'".

– Ludzie, którzy dzisiaj siedzą na swoich stołkach, często, jak wiemy, również okradają swój naród ukraiński korupcją na niebywałą skalę, ci ludzie dzisiaj nadają jednostkom wojskowym imię bohaterów UPA. To jest proszę państwa tak, jakby Niemcy w ramach pojednania polsko-niemieckiego nadali swojej jednostce wojskowej, najlepiej jeszcze gdzieś blisko granicy z Polską, imię NSDAP (...) albo bohaterów III Rzeszy, albo SS. Przecież to jest niebywałe – mówił Przemysław Czarnek.

Poseł PiS: Władze Ukrainy działają na szkodę swojego narodu

Jak podkreślił poseł PiS: "To nie jest tylko policzek dla nas, to nie jest tylko splunięcie nam w twarz za pomoc, której udzieliliśmy. To jest także, i mówmy to wprost, działanie na szkodę narodu ukraińskiego. Władze Ukrainy z Zełenskim na czele (...) działają na szkodę narodu ukraińskiego – zaznaczył".

Czarnek wyraził poparcie dla inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego ws. odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. – Wzywamy też władze państwa polskiego do tego, żeby wezwały natychmiast ukraińskiego ambasadora, żeby nie gadały głupot jak Tusk dzisiaj, że jak się będziemy zajmować przeszłością, to ktoś nam zabierze przyszłość. Nie ma człowieku sprawiedliwej przyszłości bez sprawiedliwej przeszłości. Nie damy sobą pomiatać – zaznaczył.

– To jest czas, proszę państwa, żeby podjąć radykalne środki. Nie cofniecie swojej decyzji, przestajemy wam pomagać. Cofniecie swoją decyzję, uszanujecie pamięć Polaków bestialsko pomordowanych przez OUN-UPA [...] to wtedy będziemy wam dalej pomagać – podkreślił parlamentarzysta.

Czytaj też:

"Kpina z ofiar". Polityk PiS krytykuje ZełenskiegoCzytaj też:

"UPA walczyła za ukraińską niepodległość". Mer Lwowa zdziwiony decyzją Nawrockiego