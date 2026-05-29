"Oczekiwałbym od obu prezydentów...". Tusk o Nawrockim i Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA". Decyzja wywołała oburzenie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Zełenski został odznaczony w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W uzasadnieniu wskazano jego "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent RP może pozbawić odznaczenia osobę, która stała się niegodna jego noszenia. Decyzja podejmowana jest po zasięgnięciu opinii właściwej kapituły. Najbliższe posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego odbędzie się 8 czerwca. – Zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu – przekazał w piątek (29 maja) Karol Nawrocki.

Tusk: Mam nadzieję, że zrozumieją wagę i powagę sprawy

– Bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń i współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego, to było coś i jest coś bezcennego. Mogliśmy i ciągle mamy szansę przełamać ponure fragmenty naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami, ale to wymaga wyobraźni i wrażliwości – i od jednego, i od drugiego – powiedział dziennikarzom w Sejmie Donald Tusk. – Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską – dodał.

Premier podkreślił, że bez umiejętności współpracy stracą obie strony, na czym najbardziej skorzysta Rosja. – Mam nadzieję, że obaj prezydenci zrozumieją wagę i powagę sprawy – oświadczył.

Tusk o decyzji Zełenskiego: Narusza naszą wrażliwość

– Każdy, kto będzie podkładał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd – ocenił Tusk.

Szef rządu stwierdził, że sama decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest "niepokojąca" i "narusza naszą wrażliwość historyczną". – Niepotrzebnie też znowu wynosi na taki niepokojący poziom kwestie różnic historycznych. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą mieć świadomość, co znaczy z punktu widzenia każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA – powiedział.

