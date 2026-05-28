Lisicki: Wielkie zwycięstwo w Krakowie. Ziemkiewicz: Czerwona kartka dla Tuska

Aleksandra Miszalski odwołany z funkcji. – To ewenement w Polsce, gdzie żadne referendum nie mogło dojść do skutku – powiedział Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy". – I to jeszcze w Krakowie – zauważył Rafał Ziemkiewicz.

Miejska Komisja ds. Referendum w Krakowie poinformowała w poniedziałek rano o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w głosowaniu nad odwołaniem prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Dzięki temu wynik jest skuteczny.