"Polska ma godność", "brawo prezydencie!". Fala komentarzy po decyzji Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – poinformował prezydent. Do wejścia tej decyzji w życie potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera.

Opozycja chwali, koalicja jest oburzona

Ruch Nawrockiego wywołał ogromne emocje i falę komentarzy. "Prezydent Nawrocki właśnie odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Słuszna decyzja! Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka." – napisał Jacek Sasin z PiS. Były szef BBN Sławomir Cenckieiwcz komentuje: "Dobrze. Nowy początek!". Poseł PiS Krzysztof Szczucki wskazuje: "Bardzo dobra decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy. Ci, którzy honorują ludobójców nie mogą nosić orderów nadanych przez Rzeczpospolitą!".

Decyzję Nawrockiego chwali Sławomir Mentzen. "Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełeńskiemu! Brawo Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno;)" – wskazuje lider Konfederacji. Poseł tej formacji, Witold Tumanowicz, napisał: "Panie prezydencie! Bardzo dobra decyzja o odebraniu orderu. Nie możemy udawać, że deszcz pada gdy prezydent Ukrainy pluje na pamięć o pomordowanych Polakach przez bandytów z UPA".

Odebranie orderu krytykują przedstawiciele koalicji rządowej. Wiceminister nauki z Polski 2050 Andrzej Szeptycki komentował w TVP Info: – Prezydent długo zapowiadał tę decyzję. (...) Widzimy nie pierwszy raz, że obóz prezydencki próbuje wkładać rządowi kij w szprychy ws. polityki zagraniczne. Tutaj istotne są kwestie czasu podjęcia decyzji. Zdarzyło się to po spotkaniu premiera Tuska z prezydentem Ukrainy.

Europoseł KO Kamila Gasiuk-Pihowicz jest oburzona: "Nie miał odwagi jako prezydent odwiedzić Kijowa. Może teraz znajdzie odwagę i pojedzie po ten order?".

– Ja jestem zdecydowaną przeciwniczką używania w ogóle naszego najwyższego przecież odznaczenia państwowego do takich sytuacji. Tak jak nagrodę Nobla, nikt nie odbiera ze względu na szacunek, powagę tego odznaczenia, tak samo traktujmy z ogromną powagą nasze najwyższe odznaczenie, jeżeli jeden prezydent wręczył, to następny nie odbiera, bo to jest po prostu, to nie wygląda godnie –to z kolei wypowiedź minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

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