Giertych niezadowolony po decyzji Nawrockiego. "Wszystkich pisowców będzie ułaskawiał"

Prezydent Karol Nawrocki wydał w poniedziałek trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.

Ułaskawienia prezydenta Nawrockiego

Mateusz Kotecki, prezydencki minister poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że prezydent wydał tego dnia trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.

Pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności. Mateusz Kotecki przekazał, że osoba, która została objęta prawem łaski, popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.

Mówiąc o motywach ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Adam Borowski ułaskawiony przez prezydenta

Ułaskawienie to dotyczy Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.

Giertychowi nie spodobało się ułaskawienie Borowskiego

Do ułaskawienia odniósł się na platformie X Roman Giertych.

"Wygląda na to, że Karol Nawrocki ułaskawił Adama Borowskiego, który organizował mu liczenie głosów w kampanii wyborczej. W czasie liczenia głosów w kampanii 2025 doszło do największej liczby fałszerstw wyborczych w historii Polski. Większego przykładu kolesiostwa nie znajdziecie" – napisał.

Poseł klubu KO dodał, że "Borowski został skazany na pół roku więzienia bo lekceważył nakazy sądowe przeproszenia mnie za zniesławienie".

"Teraz już wiecie dlaczego musimy tak planować rozliczenia, aby prawomocne skazanie nastąpiło po zakończeniu kadencji lub usunięciu z urzędu Karola Nawrockiego. On wszystkich pisowców będzie ułaskawiał" – napisał Roman Giertych.

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