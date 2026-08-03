Prezydent Nawrocki ułaskawił trzy osoby

Minister w KPRP Mateusz Kotecki przedstawił informacje na temat decyzji o ułaskawieniach podjętej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

– Prezydent Karol Nawrocki wydał trzy postanowienia w związku z zastosowaniem prawa łaski. Zgodnie z art. 144 konstytucji prawo łaski wpisuje wpisuje się w prerogatywę prezydencką, która nie wymaga kontrasygnaty premiera. Prawo łaski jest prerogatywą prezydencką, która nie podlega kontroli. Prezydent podejmując decyzję, zapoznaje się z całością dokumentacji nt. skazanego, w tym aktami sprawy, wyrokiem sądu, uzasadnieniem. Wczytuje się we wniosek prokuratora generalnego, opinię sądu, opinię środowiskową. Skazany ubiegający się o ułaskawienie musi spełnić jeden z kilku warunków – wyjaśnił.

Trzy ułaskawienia. Szczegóły spraw

– Decyzja pierwsza. Postępowanie ułaskawiające zostało wszczęte na podstawie żądania prezydenta. W sprawie orzekał wyłączeni sąd I instancji. Prezydent zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary pozbawienia wolności oraz środków związanych z okresem próby i zatarciem skazania. Osoba ta była skazana za przestępstwo z art. 212, zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania. Wśród motywów ułaskawienia względy humanitarne, a więc podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się wiek zdrowia; ustabilizowany tryb życia, incydentalny charakter czynu – przekazał Mateusz Kotecki.

– Decyzje numer dwa. Postępowanie wszczęto na żądanie prezydenta. Prawo łaski przez darowanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcia skazania. Skazanie nastąpiło z art. 54 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przebywanie w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu. Motywy ułaskawienia to m.in. pozytywna opinia środowiskowa, incydentalny charakter czynu, stabilny tryb życia – poinformował prezydencki minister.

– Decyzja numer trzy. Postępowanie obejmowało rozpoznanie łącznie dwóch wniosków PG. W sprawie pozytywne opinie wydały sądy I i II instancji. Prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby 5 lat z ustanowieniem kuratora. Osoba była skazana za przestępstwa za zabójstwo z rozbojem i rozbój – wskazał.

Rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz doprecyzował, że zgodnie z utartym schematem, KPRP nie podaje szczegółów dot. danych osób ułaskawionych.

Łącznie dotychczas prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił wobec 5 osób.