EBC chce uhonorować polską noblistkę. Nie wiadomo jednak, pod jakim nazwiskiem

Europejski Bank Centralny zaprezentował w ostatnich dniach dziesięć finałowych projektów, spośród których zostanie wybrany ostateczny wygląd europejskiej waluty. W jednej z propozycji, przeznaczonej dla banknotu o nominale 20 euro, znalazł się wizerunek polskiej noblistki. Choć projekt trafił już do finałowego etapu konkursu, wciąż nie wiadomo, jak ostatecznie zostanie zapisane imię i nazwisko uczonej.

Dziesięć projektów w finale

Konkurs na nowe banknoty euro został ogłoszony w 2025 roku. Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 1200 osób. Europejski Bank Centralny wybrał 25 grafików, którzy przygotowali finałowe propozycje. Projektanci pracowali nad dwoma tematami: „Kultura europejska" oraz „Rzeki i ptaki". Ostatecznie jury, złożone z 21 ekspertów zajmujących się m.in. historią, komunikacją, neuronauką i projektowaniem graficznym, wybrało dziesięć projektów.

W serii poświęconej kulturze europejskiej na banknocie 20 euro znalazł się portret Marii Skłodowskiej-Curie. Na pozostałych nominałach pojawili się m.in. Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, Maria Callas i Bertha von Suttner.

Maria Skłodowska-Curie czy Marie Curie?

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Europejski Bank Centralny nadal nie podjął decyzji, w jaki sposób zapisać imię i nazwisko polskiej noblistki. W dokumentach i materiałach EBC pojawiały się już różne wersje: "Maria Skłodowska-Curie", "Marie Curie", "Marie Curie-Skłodowska" oraz "Marie Curie (z domu Skłodowska)".

W jednym z finałowych projektów na banknocie widnieje napis "Marie Curie Skłodowska". Z kolei w oficjalnych dokumentach Europejskiego Banku Centralnego funkcjonuje obecnie zapis "Marie Curie (z domu Skłodowska)". Sprawa ma być konsultowana m.in. z potomkami uczonej oraz Instytutem Curie.

Interwencja polskiego ministerstwa

W ubiegłym roku do sprawy odniósł się minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W liście skierowanym do prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podkreślił, że na banknocie powinien znaleźć się zapis "Maria Skłodowska-Curie". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomniało, że "zaproponowany przez EBC zapis nazwiska polskiej noblistki – zredukowany do członu »Curie« – był przedmiotem interwencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego".

Resort zaznaczył również, że jeśli zwycięży projekt z wizerunkiem noblistki, podpis na banknocie ma brzmieć "Maria Curie-Skłodowska".