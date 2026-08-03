Współpraca KO z Morawieckim? Jednoznaczna odpowiedź

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w Sejmie powstanie nowy klub parlamentarny – Rozwój Plus.

Przekazał, że w jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator.

– Dzisiaj znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My w tę grę nie chcemy się wpisywać – oświadczył.

Konwiński: Rozwój Plus Morawieckiego to taki sam PiS

Do rozłamu w PiS i powstania stowarzyszenia Rozwój Plus odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwiński.

– To taki sam PiS – stwierdził polityk KO, nawiązując do nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. – Moim zdaniem to partia drugiego wyboru dla wyborców PiS – dodał.

Zdaniem Konwińskiego, podział w PiS był efektem autentycznego konfliktu. – To było prawdziwe. To nie była ustawka. Oni sobie nie ufają – stwierdził parlamentarzysta.

Konwiński skomentował również perspektywę ewentualnej współpracy PiS i Rozwoju Plus. – Będzie poziom nieufności czy ten, kto rejestruje listy, kogoś z tej listy na końcu nie skreśli – ocenił polityk.

Szef klubu KO: Nie wyobrażam sobie współpracy z Konfederacją

Szef klubu KO został zapytany o możliwość współpracy jego ugrupowania z nową siłą polityczną. – Po to do wyborów szliśmy, żeby Morawieckiego od władzy odsunąć, a nie żeby z nim rządzić – skwitował Zbigniew Konwiński.

Jednocześnie polityk przyznał, że "nie wyobraża sobie" współpracy z Konfederacją. – Będziemy robili wszystko, żeby Koalicja 15 Października miała większość – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Myślę, że na końcu nie bez znaczenia będzie to, kto będzie pukał do drzwi do władzy. A to będzie towarzystwo bardzo podobne do Grzegorza Brauna. Z jednej strony jest Braun, ale z drugiej strony jest Kaczyński, który tak naprawdę przejmuje retorykę Brauna – stwierdził Konwiński. – W zasadzie mamy trzy Konfederacje. Konfederację Mentzena i Bosaka, Konfederację Brauna i konfederację Kaczyńskiego – dodał.

Czytaj też:

"Widzę bardzo dużą szansę". Polityk o współpracy PiS z Morawieckim Czytaj też:

"Szkodliwy rozłam". Poseł PiS o sondażach