Audyt po głośnej aferze. Trzaskowski zna już wyniki

– Audyt wpłynął w poniedziałek na moje ręce, zapoznam się z nim i prawdopodobnie w środę zaprezentuję wnioski, które z tego audytu płyną, a także rekomendacje – zapowiedział w poniedziałek prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski dodał, że wszystkie wnioski ratusza zostaną upublicznione. Przypomniał, że stołeczny ratusz zlecił audyty dotyczące SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach.

Afera w Szpitalu Południowym. Dawid Kacprzyk – lekarz milioner z KO

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym wybuchła po tym, jak ujawniono zarobki Dawida Kacprzyka.

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji lekarskiej zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po wybuchu afery. Także wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Handel zwłokami w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego?

Ponadto z doniesień mediów wynika, że były już koordynator prosektorium Artur Habowski, miał handlować zwłokami. 2 lipca Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym.

Śledztwa prokuratury po wybuchu afery

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Prokuratura prowadzi też postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok.

Czytaj też:

Przesłuchanie Kacprzyka. Prokurator tłumaczy, dlaczego jeszcze do niego nie doszło Czytaj też:

Trzaskowski o byłym działaczu KO: Osoba wyjątkowo bezczelna i pełna hucpy