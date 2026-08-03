Stanowski może świętować? Są najnowsze wyniki

Jak wynika z przywołanego przez Wirtualne Media najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), który analizuje opiniotwórczość polskich mediów, serwis Zero.pl zanotował ponad 5 tys. cytowań w innych redakcjach i zdominował ranking najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Portal Zero numerem jeden w Polsce. Co zapewniło mu pierwsze miejsce?

Portal Zero osiągnął wynik blisko 5,3 tys. cytowań, awansując aż o 16 miejsc względem poprzedniego zestawienia. Drugą pozycję zajęła "Rzeczpospolita" z ponad 2,9 tys. powołań, a podium zamknęła TVN24, na którą inne media powoływały się ponad 2,8 tys. razy.

Na wysoką pozycję Portalu Zero wpłynęły przede wszystkim publikacje Patryka Słowika dotyczące działalności Warszawskiego Szpitala Południowego. Inne media szeroko cytowały materiały dotyczące tzw. "saloniku VIP", a także informacji o godzinach pracy i wynagrodzeniu lekarza Dawida Kacprzyka.

Liderzy w poszczególnych kategoriach

Według raportu IMM największy udział w zestawieniu TOP 15 najbardziej opiniotwórczych mediów miały portale internetowe, odpowiadające za 37 proc. wszystkich cytowań. Do tej grupy zaliczono m.in. Portal Zero, Onet, Wirtualną Polskę i Interię. Na drugim miejscu znalazła się prasa z udziałem wynoszącym 31 proc., natomiast telewizja odpowiadała za 20 proc. cytowań. Najmniejszy udział przypadł stacjom radiowym, które uzyskały 12 proc.

W zestawieniu najczęściej cytowanych tytułów prasowych zwyciężyła "Rzeczpospolita", wyprzedzając "Gazetę Wyborczą" i "Fakt".

Wśród stacji telewizyjnych pierwsze miejsce zajęła TVN24, przed Polsat News i TVP Sport.

Liderem rynku radiowego pozostało RMF FM, a kolejne miejsca zajęły Radio ZET oraz TOK FM.

W kategorii mediów internetowych za Portalem Zero uplasowały się Onet oraz Wirtualna Polska.

Najczęściej cytowanym wydawcą w czerwcu został Ringier Axel Springer Polska, którego tytuły były przywoływane przez inne media ponad 7,3 tys. razy. Na drugim miejscu znalazł się Kanał Zero SA, właściciel Portalu Zero, z wynikiem blisko 5,3 tys. cytowań i imponującym awansem o 12 pozycji. Podium zamknęła Agora, której media odnotowały ponad 4,7 tys. powołań.

Raport IMM powstał na podstawie analizy 51 490 materiałów opublikowanych między 1 a 30 czerwca 2026 roku w prasie, radiu, telewizji i serwisach internetowych.

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