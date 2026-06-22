Czy media publiczne są wiarygodne? Polacy odpowiedzieli

Media wciąż mają ogromny wpływ na opinię publiczną i codzienne decyzje Polaków. Jak wynika z raportu "Co Polacy sądzą o edukacji medialnej", przygotowanego na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, niemal 94 proc. respondentów dostrzega oddziaływanie mediów na nastroje społeczne i wybory podejmowane przez obywateli. Jednocześnie ponad połowa badanych ocenia media publiczne jako stronnicze.

Badanie pokazuje, że Polacy są świadomi znaczenia mediów w życiu publicznym. Aż 85,82 proc. ankietowanych uznaje je za "czwartą władzę", która realnie wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa.

Telewizja nadal na czele

Respondenci wskazali telewizję jako najbardziej opiniotwórcze medium. Takiego zdania jest 45,2 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się media społecznościowe (25,27 proc.) oraz portale internetowe (20,77 proc.).

Podobnie wygląda ranking wiarygodności. Za najbardziej godne zaufania uznano telewizję (33,71 proc.), portale internetowe (23,22 proc.) i radio (16,51 proc.).

Co ciekawe, te same media często oceniano również krytycznie. Wśród najmniej wiarygodnych źródeł informacji najczęściej wymieniano telewizję (39,07 proc.), media społecznościowe (31,65 proc.) oraz portale internetowe (19,74 proc.).

Gdzie Polacy najczęściej spotykają dezinformację?

Uczestnicy badania wskazali także miejsca, w których najczęściej natrafiają na nieprawdziwe lub zmanipulowane treści. Na pierwszym miejscu znalazła się telewizja, którą wskazało 38,71 proc. respondentów. Dalej uplasowały się media społecznościowe (27,38 proc.) i portale internetowe (17,9 proc.).

Większość badanych deklaruje, że sprawdza informacje w innych źródłach. Najczęściej wykorzystuje do tego wyszukiwarki internetowe (34,79 proc.), portale internetowe (30,47 proc.) oraz telewizyjne kanały informacyjne (29,03 proc.). Jednocześnie 14,4 proc. ankietowanych przyznało, że nie weryfikuje informacji w ogóle.

Mowa nienawiści w mediach

Raport zwraca uwagę również na skalę zjawiska mowy nienawiści. Kontakt z takimi treściami zadeklarowało 78,09 proc. respondentów.

Ponad połowa badanych (56 proc.) uważa ponadto, że wzrost liczby nieodpowiednich materiałów, takich jak nadmierna przemoc, wulgaryzmy czy patotreści, jest najbardziej widoczny właśnie w mediach społecznościowych.

Krytyczna ocena mediów publicznych

Jednym z najbardziej wyrazistych wniosków płynących z badania jest ocena mediów publicznych. Aż 54,69 proc. respondentów uważa, że są one stronnicze i próbują narzucać odbiorcom określone opinie oraz poglądy.

Dodatkowo 21,75 proc. ankietowanych twierdzi, że media publiczne nierzetelnie przedstawiają wydarzenia krajowe i zagraniczne. Odmienne zdanie wyraziła mniejsza grupa badanych. Według 19,82 proc. respondentów media publiczne prezentują różnorodne stanowiska i poglądy, natomiast 14,75 proc. uważa, że rzetelnie relacjonują wydarzenia w Polsce i na świecie.

Badanie dla KRRiT przeprowadziła Ogólnopolska Grupa Badawcza między 12 a 23 maja 2026 roku metodą CATI. W badaniu uczestniczyło 1000 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia. Próba została dobrana metodą kwotowo-losową z uwzględnieniem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania zgodnie z danymi GUS.

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