Pierwsza taka transakcja w Polsce. Właściciele iPhone'ów czekali na to latami

Pierwszą płatność zrealizowano 30 lipca w sklepie Lidl. Za pomocą iPhone’a zapłacono zbliżeniowo BLIKIEM za paluszki junior na kwotę 5,49 zł. Rozpoczęty pilotaż pozwoli sprawdzić pełny przebieg płatności oraz współpracę systemów zaangażowanych w obsługę transakcji.

Pilotaż rozpoczęto w aplikacji PKO Junior, przeznaczonej dla dzieci do 13. roku życia. Docelowo rozwiązanie ma odpowiadać na potrzeby wszystkich klientów banku korzystających z urządzeń Apple.

BLIK zbliżeniowy na iPhonie

– Jesteśmy numerem jeden pod względem płatności zbliżeniowych BLIKIEM na Androidzie. Nasi klienci realizują ponad połowę takich płatności na rynku. iOS pozostawał dotychczas poza tym rozwiązaniem, więc jako pierwsi rozpoczęliśmy jego testy w realnym środowisku. Chcemy mieć gotową odpowiedź na potrzeby tych klientów i być liderem również w ekosystemie Apple. Dla młodych użytkowników iPhone’ów ma to szczególne znaczenie, ponieważ część z nich, ze względu na ograniczenia wiekowe Apple Pay, nie może dziś płacić zbliżeniowo telefonem. BLIK w aplikacji bankowej PKO Junior może im to umożliwić, a jednocześnie wspierać naukę bezpiecznego korzystania z pieniędzy – powiedział Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim, cytowany w komunikacie.

Przeprowadzenie pierwszej i kolejnych pilotażowych płatności nie oznacza jeszcze pełnego wdrożenia usługi dla klientów. Przed BLIKIEM i PKO BP pozostają prace nad doskonaleniem rozwiązania. Kolejne etapy projektu obejmą dalsze testowanie i optymalizację rozwiązania oraz przygotowanie go do udostępnienia na masową skalę. Potrwa to co najmniej kilka miesięcy.

Płatności BLIK

BLIK to system płatności mobilnych, uruchomiony 9 lutego 2015 r., umożliwiający użytkownikom smartfonów płatności bezgotówkowe w sklepach stacjonarnych lub internetowych, wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach oraz realizowanie przelewów na numer telefonu, a także generowanie czeków z cyfrowym kodem.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

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