"Nie mamy informacji zwrotnej". Żurek bezradny wobec sprawy Ziobry

W poniedziałek 27 lipca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przekazał do władz USA, przygotowany przez prokuraturę, wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję posła Zbigniewa Ziobry.

Z kolei Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że wniosek został sporządzony po uprawomocnieniu się postanowienia o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztowania oraz po zakończeniu procedur wymaganych do wystąpienia o jego wydanie przez władze amerykańskie.

PK wskazała, że zarzuty objęte wnioskiem spełniają wymóg tzw. podwójnej karalności, będący jedną z podstaw ekstradycji.

Nie ma odpowiedzi ze strony USA

W środę Żurek był gościem Polsatu News, gdzie był pytany o dalsze losy wniosku w sprawie polityka Prawa i Sprawiedliwości. Minister przyznał, że z Waszyngtonu nie nadeszła żadna odpowiedź.

– Zwróciłem się i do ICE-u i wniosek tradycyjny wysłaliśmy drogą dyplomatyczną. Ja nie wiem, czy już dotarł, ale my po prostu traktujemy Zbigniewa Ziobro jak każdego, który ma być ścigany. Ani lepiej, ani gorzej – powiedział i dodał, że w sprawie ekstradycji polskiego polityka trzeba pytać Stany Zjednoczone.

Ziobro ścigany przez prokuraturę

Przypomnijmy, że śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie łącznie 26 przestępstw związanych z działalnością Funduszu Sprawiedliwości, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Wniosek ekstradycyjny obejmuje 19 czynów, które – według Prokuratury Krajowej – mogą stanowić podstawę do wydania podejrzanego przez Stany Zjednoczone.

PK podkreśliła, że ostateczna decyzja w sprawie ekstradycji należy do władz USA i będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy ekstradycyjnej obowiązującej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

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