Nawrocki z szansami na reelekcję? Tylu Polaków oddałoby na niego głos

6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. W najnowszym sondażu SW Research dla "Wprost" zapytano Polaków, czy Nawrocki mógłby liczyć na ich głos, gdyby wybory prezydenckie odbywały się teraz.

38,6 proc. badanych zadeklarowało, że oddałoby głos na Karola Nawrockiego. 45 proc. respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. Natomiast 16,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Najwyższy odsetek poparcia dla prezydenta został odnotowany wśród: mężczyzn (42,8 proc.), respondentów w wieku od 25 do 34 lat (45,1 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (50 proc.) oraz z miast z liczbą mieszkańców w przedziale 200-499 tys. (44,2 proc.). Z kolei najwięcej krytyków Karola Nawrockiego jest wśród: kobiet (46,5 proc.), badanych powyżej 50. roku życia (54 proc.), z wykształceniem wyższym (50,7 proc.) i z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (58,4 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 4-5 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów na panelu internetowym. Przeprowadzono 803 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego

Nie jest to jedyny sondaż, który ukazał się w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Badanie United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski pokazało, że większość respondentów (56 proc.) dobrze ocenia prezydenturę Nawrockiego (33 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 23 proc. – "raczej pozytywnie").

Negatywną ocenę wystawiło 40,5 proc. pytanych (29,7 proc. wskazało opcję "zdecydowanie negatywnie", zaś 10,8 proc. – "raczej negatywnie").

Z kolei w badaniu Instytutu Pollster dla "Super Expressu" 47 proc. ankietowanych oceniło dobrze pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania było 43 proc., a 10 proc. nie miało zdania.

Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca 2025 r., Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając ok. 370 tys. głosów więcej. Były prezes Instytutu Pamięci Narodowej uzyskał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), podczas gdy na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

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