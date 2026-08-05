Trybuny i scena przed Pałacem Prezydenckim. "Szykujemy się"

W rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, podczas którego głos zabierze głowa państwa. Będzie to uroczyste podsumowanie pierwszego roku prezydentury.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów, następnie zaplanowano krótki program artystyczny, a później wystąpienie Karola Nawrockiego.

Tak Nawrocki uczci rocznicę. Szefernaker pokazał zdjęcie

W środę Paweł Szefernaker opublikował na platformie X zdjęcie z dziedzińca Pałacu Prezydenckiego. "Szykujemy się na jutrzejsze wydarzenie. Rocznica zaprzysiężenia Prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy 6 sierpnia (czwartek) na godz. 17:00 przed Pałac Prezydencki. W planie m.in. wystąpienie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Start godz. 17:30" – przekazał prezydencki minister.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd głowy państwa. Następnie wygłosił swoje pierwsze orędzie. – Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako chrześcijanin – ze spokojem serca i z głębi serca – całą tę pogardę wybaczam – powiedział.

Potem na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki przejął symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Po tej uroczystości para prezydencka przeszła Traktem Królewskim z placu Zamkowego do Pałacu Prezydenckiego. Wokół trasy zgromadziły się tłumy Polaków. Tego samego dnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego prezydent Karol Nawrocki przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi.

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