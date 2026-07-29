Bank ukarany przez KNF. Musi zapłacić miliony

Chodzi o niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podał bank.

Efekt kontroli w banku

"Postępowanie będące przedmiotem niniejszej decyzji dotyczyło czynności kontrolnych prowadzonych w BOŚ SA w okresie od 14 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. i obejmowało wypełnianie przez spółkę obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w okresie od 13 lipca 2018 r. do 24 stycznia 2020 r. Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji" – czytamy w komunikacie.

"Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw" – podano.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 25,7 mld zł na koniec 2025 r.

BOŚ podpisał umowy ws. odbudowy Ukrainy

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał na początku listopada ubiegłego roku pierwsze umowy pożyczek na odbudowę Ukrainy w ramach programu, który ma wesprzeć polskie firmy.

Mechanizm powstał z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządzany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał czterech operatorów finansujących udzielających pożyczek w tym m.in. Bank Ochrony Środowiska.

Na mocy porozumienia z BGK BOŚ dysponował środkami w wysokości 70 mln zł na udzielanie przedsiębiorcom bardzo nisko oprocentowanych pożyczek. W ramach tej puli w ostatnich dniach października podpisane zostały pierwsze umowy na łączną kwotę 11,8 mln zł. Sfinalizowanie kolejnych w wysokości 17,5 mln zł planowane jest jeszcze w listopadzie br.

Umowy podpisane przez BOŚ w październiku oraz te finalizowane w listopadzie umożliwią finansowanie inwestycji wspierających rozwój zaplecza produkcyjnego, logistycznego i handlowego polskich firm.

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