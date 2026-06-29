mPay traci licencję KNF. To koniec mobilnych płatności za parking i komunikację

Decyzja zapadła podczas posiedzenia KNF 25 czerwca. Powodem było – według nadzoru – niezapewnienie przez spółkę "ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych".

Zgodnie z decyzją Komisji, mPay musi do 30 września 2026 r. rozwiązać wszystkie umowy dotyczące świadczenia usług płatniczych oraz zaspokoić roszczenia klientów i kontrahentów. Spółka została również zobowiązana do zakończenia współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesowaniu płatności.

Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia, że mPay został wykreślony z rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF. Spółka posiadała licencję Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP) od 2016 r.

Decyzja KNF wobec mPay wywołała wyprzedaż akcji

Informacja o cofnięciu licencji wywołała silną reakcję inwestorów na warszawskiej giełdzie NewConnect. "Puls Biznesu" podał, że kurs akcji mPay runął o blisko 50 proc. do najniższego poziomu od ponad sześciu lat.

mPay oferuje m.in. usługi płatności mobilnych, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłacanie parkingów oraz przelewy i rachunki płatnicze w aplikacji mobilnej.