Berlin: Zamachowiec z Parady Równości zastrzelony

O zamach na uczestników Parady Równości, do którego doszło w sobotę wieczorem w centrum Berlina, podejrzewany był Abdul B. Według ustaleń niemieckich służb sprawca wjechał białą furgonetką w grupę uczestników Parady Równości. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Lennéstraße, gdzie kończyła się trasa marszu.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze policji prowadzili obławę za zbiegiem. Jak podają niemieckie media, w niedzielę popołudniu Abdul B. został zastrzelony. Próbę jego zatrzymania podjęto na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau.

Zamachowiec był w przeszłości notowany. Wiadomo, że był sprawcą licznych przestępstw. Odznaczał się także radykalizacją oraz przynależnością do sceny islamistycznej.

Abdul B. to obywatel Niemiec o libańskich korzeniach. Urodził się w Niemczech w 2005 roku.

Zamach na uczestników parady

Świadkowie zamachu relacjonowali, że prowadzony przez Abdula B. pojazd poruszał się z dużą prędkością. Według części ich zeznań kierowca po opuszczeniu samochodu miał zaatakować ludzi nożem. Policja bada te informacje.

W wyniku ataku zginęła kobieta. Rannych zostało co najmniej 16 osób. Osiem odniosło ciężkie obrażenia, trzy walczą o życie, a pięć doznało lżejszych obrażeń. Około 30 uczestników wydarzenia otrzymało pomoc psychologiczną.

W poszukiwania zaangażowano jednostki specjalne, policyjne śmigłowce oraz liczne patrole. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie w dzielnicy Schöneberg, jednak nie odnaleźli podejrzanego. Jak poinformowała agencja dpa, śledztwo prowadzone jest pod kątem zamachu.

Po ataku organizatorzy przerwali wydarzenie. Na telebimach pojawił się komunikat o ewakuacji, a uczestników poproszono o spokojne opuszczenie terenu.

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