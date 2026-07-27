Obowiązkowy pobór do wojska? Konfederacja ma inną propozycję

Przemysław Wipler poseł Konfederacji był gościem Marcina Zaborskiego w programie "Gość Radia ZET". Parlamentarzysta Konfederacji został zapytany m.in., czy w razie zdobycia władzy Konfederacji przywróci obowiązkowy pobór do wojska.

Obowiązkowy pobór do wojska? Wipler: Nie

Polityk odpowiedział, że nie. Dziennikarz dopytał, czy Konfederacja jest za obowiązkowym powrotem poboru czy przeciwko poborowi.

– Dyskutujemy na ten temat. Wiemy, że jest bardzo duży opór, wiemy, że byłoby to bardzo trudne. Ale wprowadzenie systemu powszechnego przeszkolenia osób, którego w chwili obecnej nie ma, żeby zbudować bazę poborowych, której nie ma, to są realne problemy. To są rzeczy, które musimy zmienić – powiedział polityk.

– Powrócenie jeden do jednego poboru, tak jak on wyglądał w latach 90. – ja pamiętam, jak wyglądało tak zwane wojsko jadące i tak zwana rezerwa jadąca do domów. Znam historię i świadectwa moich kolegów, kilka lat ode mnie starszych, jak wtedy wyglądało wojsko. Do tego na pewno nie ma powrotu i nikt na to w Polsce by się nie zgodził w żadnym formacie historycznym – powiedział Wipler.

Szkolenia po maturze albo w trakcie studiów

Prowadzący zapytał o słowa Sławomira Mentzena, postulującego, żeby po maturze młodzi mężczyźni przeszli kilkumiesięczne przeszkolenie.

– To jest właśnie przeprowadzenie powszechnego przeszkolenia, które sprawi, że będą mieli podstawową wiedzę dotyczącą procedur, dotyczącą również używania podstawowych rodzajów uzbrojenia – wskazał Wipler.

– Czyli kilka miesięcy młodzi ludzie po maturze powinni trafiać do wojska? – zapytał dziennikarz.

– Czy to zrobimy w trakcie studiów, w okresach wakacyjnych, doszkolenie, przeszkolenie – to są kwestie techniczne. Jest bardzo ciekawy raport Fundacji Instytut Sobieskiego dotyczący tego, w jaki sposób budować potencjał werbowania potencjalnej rezerwy, której nam, jeszcze teraz brakuje i te rozwiązanie za chwilę musimy znaleźć, ale to jest co innego niż wyrwanie człowieka na dwa lata z domu, ze zdolności zarobkowania, co miało miejsce w przypadku poboru – powiedział poseł Konfederacji.

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