Zakon ostrzega przed Bractwem św. Piusa X. Jest komunikat

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu socjusz prowincjała o. Szymon Popławski przestrzegł przed uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez osoby bezprawnie podające się za dominikanów.

Padło nazwisko księdza

"W związku z kierowanymi do nas pytaniami, informuję, że odbywający się w Lewinie Kłodzkim w dniach 26 lipca – 2 sierpnia 2026 r. 'Dominikański Tydzień Duchowości' organizowany jest przez schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Inicjatywa ta nie jest podejmowana we współpracy z naszym Zakonem, nie była z nami konsultowana ani przez nas autoryzowana. Wydarzenie to prowadzą między innymi osoby podające się bezprawnie za dominikanów (przedstawiający się także jako dominikanie tradycyjni). Wśród nich jest ks. Wojciech Gołaski, były dominikanin, prawomocnie wydalony z naszego Zakonu w 2025 roku. Na temat statusu prawnego ks. Gołaskiego wydaliśmy 3 lipca br. osobny komunikat" – czytamy w komunikacie.

O. Szymon Popławski OP przestrzega "przed uczestnictwem w tym wydarzeniu, jak również w innych wydarzeniach liturgiczno-duszpasterskich organizowanych przez osoby bezprawnie podające się za dominikanów oraz działające w ramach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X".

Konsekracje biskupie bez zgody papieża

Na początku lipca w seminarium Bractwa św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego. Następnie przedstawiono kandydatów do sakry: ks. Pascala Schreibera, ks. Michaela Goldade, ks. Michela Poinsinet de Sivry oraz ks. Marca Hanappiera.

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