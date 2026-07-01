Kryzys w Kościele. Biskupi wyświęceni bez zgody papieża, grozi im ekskomunika

W środę (1 lipca) w międzynarodowym seminarium św. Piusa X w Econe w Szwajcarii biskupi Bernard Fellay i Alfonso de Galarreta wyświęcili bez mandatu papieskiego czterech nowych biskupów.

Mocą samego prawa kościelnego czyn ten związany jest z karą ekskomuniki obejmującej zarówno święcących jak i święconych – podkreśla Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Bractwo św. Piusa X wyświęciło czerech biskupów

Przed rozpoczęciem obrzędu sekretarz generalny Bractwa odczytał oświadczenie uzasadniające decyzję o przeprowadzeniu konsekracji. W dokumencie stwierdzono, że – zdaniem FSSPX – współczesne władze Kościoła katolickiego, od czasu Soboru Watykańskiego II, działają w sposób sprzeczny z Tradycją Kościoła.

W związku z tym Bractwo uznało konsekrację nowych biskupów za "święty obowiązek" wobec Kościoła i wiernych oraz środek służący zachowaniu i przekazywaniu niezmiennego nauczania katolickiego. Następnie przedstawiono kandydatów do sakry: ks. Pascala Schreibera, ks. Michaela Goldade, ks. Michela Poinsinet de Sivry oraz ks. Marca Hanappiera.

Ostrzeżenie Watykanu. "Akt schizmatycki"

Nie ma jeszcze oficjalnej reakcji Stolicy Apostolskiej, która 13 maja br. oświadczyła, że "wyświęcenia biskupie ogłoszone przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X nie posiadają odpowiedniego mandatu papieskiego".

Watykan ostrzegł, że gest ten będzie stanowił "akt schizmatycki", a "formalna przynależność do schizmy jest poważną obrazą Boga i pociąga za sobą ekskomunikę ustaloną przez prawo Kościoła".

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X od lat pozostaje w konflikcie z Watykanem, głównie z powodu odrzucenia nauk Soboru Watykańskiego II. Papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na biskupów Bractwa w 2009 r. i zainicjował rozmowy doktrynalne, jednak nie przyniosły one pełnego porozumienia.

Czytaj też:

Cejrowski: Zmieniłem zdanie ws. FSSPX. Mają prawo do święceń. Lisicki: Bronią Tradycji