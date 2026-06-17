Cejrowski: Zmieniłem zdanie ws. FSSPX. Mają prawo do święceń. Lisicki: Bronią Tradycji

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, założone przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, zapowiedziało, że zamierza podtrzymać plan wyświęcenia w lipcu nowych biskupów bez mandatu papieskiego. W specjalnym oświadczeniu przełożonego generalnego Bractwa, o. Davide Pagliaraniego, podano nazwiska czterech księży wybranych do przyjęcia sakry biskupiej. To o. Pascal Schreiber ze Szwajcarii, o. Michael Goldade ze Stanów Zjednoczonych, o. Michel Poinsinet de Sivry oraz o. Marc Hanappier, obaj z Francji. Uroczystość ma odbyć się 1 lipca we szwajcarskim Econe. Decyzja ta została ogłoszona mimo oficjalnego ostrzeżenia ze strony Watykanu, który grozi ekskomuniką w przypadku przeprowadzenia konsekracji bez zgody papieża.

Kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, w odpowiedzi na pytania opublikował oświadczenie, po uprzednim przedstawieniu go Leonowi XIV. Papież wyraził wolę dalszej modlitwy, aby udało się uniknąć tego nowego aktu schizmatyckiego. "Powtarzam to, co zostało już zakomunikowane. Zapowiedziane przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X święcenia biskupie nie posiadają odpowiedniego mandatu papieskiego. Ten gest będzie stanowił «akt schizmatycki» (Jan Paweł II, Ecclesia Dei, nr 3), a «formalna przynależność do schizmy stanowi ciężką obrazę Boga i pociąga za sobą ekskomunikę przewidzianą przez prawo Kościoła» (tamże, 5c; por. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Nota wyjaśniająca z 24 sierpnia 1996 r.)” – podkreślił kardynał.

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X od lat pozostaje w konflikcie z Watykanem, głównie z powodu odrzucenia nauk Soboru Watykańskiego II. Papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na biskupów Bractwa w 2009 r. i zainicjował rozmowy doktrynalne, jednak nie przyniosły one pełnego porozumienia.