Ważne dzieła wymagają ofiar

Michał Murgrabia: Trzy lata temu odbyła się premiera filmu „Ukryty skarb Kościoła”. Na prowadzonym przez pana i pańską żonę kanale „Trudno być katolikiem” na YouTube film uzyskał ponad 650 tys. odsłon i liczba ta wciąż rośnie. Można powiedzieć, że jako reżyser odniósł pan sukces. Jakie pozytywne lub negatywne reakcje zapadły panu najbardziej w pamięć? Co działo się przed rozpoczęciem zdjęć do filmu?

Maciej Świerzyński: Dla wielu osób może to brzmieć niewiarygodnie, ale przez lata nosiłem w sobie głębokie przeczucie, że mam do opowiedzenia ważną historię. To wewnętrzne przynaglenie nie dawało mi spokoju. Gdy Ania powiedziała: „Zróbmy film o Mszy wszech czasów”, wiedziałem, że to jest właśnie to, na co czekałem kilka ostatnich lat – nie miałem żadnych wątpliwości.

A przeszkód nie brakowało. Był rok 2020, brak pieniędzy, zniewalający kraj lockdown, śmierć Jakuba, brata mojej żony w 2021 r., a także mur niechęci ze strony kościelnych modernistów. Najtrudniejsza bitwa rozegrała się jednak w zaciszu montażowni.