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  • Krzysztof MasłońAutor:Krzysztof Masłoń

Profesor Bardini

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Aleksander Bardini - aktor, reżyser teatralny i filmowy, pedagog, w swoim warszawskim mieszkaniu
Aleksander Bardini - aktor, reżyser teatralny i filmowy, pedagog, w swoim warszawskim mieszkaniu Źródło: PAP / Janusz Mazur
MOJA PÓŁKA Wiesław Gołas uważał, że wszystkich reżyserów potrafił oszukać, choć trochę, tylko jednego Bardiniego – nie: „[…] kiedy chciał mnie do czegoś przekonać, zaczynał od słów: »Ja jestem, Wiesiu, stary Żyd«”.

Arnold Mostowicz utrzymywał, że „kiedy Sasza zamierzał poświęcić się teatrowi, jego ojciec, właściciel przyzwoitej jadłodajni w centrum Łodzi, próbował przekonywać go do zrezygnowania z kariery teatralnej, gdyż nie wypada, by mówiono, iż jego syn to purymszpieler, czyli aktor z purymowych szopek”. Co nie zmienia faktu, że gdy jego jedyny syn w 1932 r. dostał się na studia do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie, był z tego powodu bardzo dumny i wiedziano o tym na całej ulicy Zielonej.

Po latach stał się Aleksander Bardini absolutnym guru środowiska artystycznego, pedagogiem, którego skąpa pochwała ceniona była wyżej niż najwyższe oficjalne nagrody.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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