"Jak przekupy na bazarze". Awantura w TVN24

Niedzielna debata w TVN24, dotycząca m.in. rozłamu w PiS, przybrała formę konfrontacji między reprezentantami Konfederacji, KO, Lewicy i klubu Centrum.

– Oczywiście, że sytuacja w PiS jest dla Donalda Tuska wygodna, bo może sobie porozmawiać o tym, jak to kłócą się politycy Prawa i Sprawiedliwości, a naprawdę są poważne sprawy – mówił Wojciech Machulski.

"To jest kłamstwo"

Następnie rzecznik Konfederacji zwrócił się do polityków koalicji rządzącej. – Fajnie, że poruszacie temat ochrony zdrowia. Szkoda, że nic nie ma o tym, że niemal w każdym ośrodku szpitale muszą odsyłać pacjentów, bo nie ma pieniędzy, bo jest gigantyczne zadłużenie całego państwa – powiedział.

Gdy z drugiej strony padły słowa o "obniżaniu bonów zdrowotnych", Machulski powiedział: "To jest kłamstwo". – Jak to kłamstwo?! – odpowiedziała oburzona wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Wtórowała jej sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula.

– Ale chwila... No jak przekupy na bazarze, naprawdę – odpowiedział Machulski.

– O teraz się pan popisał, naprawdę – skomentowała Aleksandra Leo z klubu Centrum.

W końcu zareagowała prowadząca Agata Adamek. – Ale nie możemy mówić jednocześnie – powiedziała dziennikarka TVN24.

– Chciałbym tylko przypomnieć, że kiedy pani poseł Lubnauer wchodziła do polityki jako posłanka Nowoczesnej i mówiła, że PiS czyni takie wielkie wydatki socjalne i w ogóle publiczne. Dzisiaj macie przecież największe deficyty w historii III Rzeczypospolitej. Ten rząd zadłuża Polskę na potęgę i o tym w ogóle nie rozmawiamy – zaznaczył Machulski.

Dziennikarka TVN24 upomina polityka Konfederacji

Politykowi uwagę zwróciła Agata Adamek. – Ja tylko proszę, żeby nie mówił pan o bazarze w kontekście tego programu – powiedziała prowadząca.

– Dlaczego? – zapytał Wojciech Machulski. – Bo to nie jest bazar – odpowiedziała stanowczo Agata Adamek. – Ale chwileczkę... Myślę, że niekulturalne to jest przerywanie, a nie walka z przerwaniem – zaznaczył przedstawiciel Konfederacji. – Ale nazywanie programu telewizyjnego nie jest czymś, co mogę przyjąć do wiadomość – ripostowała prowadząca. – Podtrzymuję – odpowiedział Machulski.

W tym momencie głos zabrał Tobiasz Bocheński. – Targowisko próżności – skwitował europoseł PiS.

– Myślę, że Polacy popierają Konfederację kilkaset razy bardziej niż partię Centrum, bo ta partia nie ma poparcia znacznego – zauważył Machulski.

– A jednak pan siedzi przy tym stole i uczestniczy w tym bazarze – odpowiedziała Agata Adamek.

Machulski podkreślił, że jego ugrupowanie rozmawia z każdym, choć zauważył, że "przez lata Konfederacji również w tym programie nie było".

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