"Kaczyński chce być dyktatorem prawicy". Mocny głos z Konfederacji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w niedzielę w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie), gdzie wziął udział w spotkaniu z wyborcami i działaczami partii w ramach kampanii "Czas Polski. Program Polaków". W wygłoszonym tam wystąpieniu porównał Grzegorza Brauna do Władimira Putina i wykluczył zawarcie z nim koalicji po wyborach. Nieco łagodniej, acz nie do końca pozytywnie lider PiS mówił o liderach Konfederacji Sławomirze Mentzenie i Krzysztofie Bosaku.

Nowa sytuacja dla Kaczyńskiego? "Nie pogodził się z tym"

O ataki Kaczyńskiego pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski. Zwrócił on uwagę, że tak jak teraz prezes PiS niemal w każdym wystąpieniu mówi o Grzegorzu Braunie, tak wcześniej mówił o Sławomirze Mentzenie. To zaś, jak ocenił, nie przyniosło Prawu i Sprawiedliwości żadnych korzyści. – Wojna Jarosława Kaczyńskiego z Konfederacją nie przyniosła mu ani chwały, ani kolejnych punktów sondażowych – podkreślił.

Według Machulskiego, Kaczyńskie nie do końca pogodził się z sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość nie tylko nie jest monopolistą na polskiej prawicy, ale powoli staje się mniejszością. – Jest już bardzo wiele badań opinii publicznej, w których ta prawica poza Prawem i Sprawiedliwością ma już więcej poparcia niż Prawo i Sprawiedliwość. Jest to rzeczywiście dla Jarosława Kaczyńskiego nowa sytuacja – wskazał.

Machulski: Kaczyński chce być dyktatorem polskiej prawicy

Rzecznik Konfederacji został zapytany wprost, czy wyobraża sobie koalicję z PiS-em na czele którego stoi właśnie Jarosław Kaczyński.

– Myślę, że Jarosław Kaczyński jest największą przeszkodą do jednoczenia prawicy. Tzn. jest to człowiek, który żąda jednowładztwa, kompletnego posłuszeństwa, który zajmuje się niszczeniem jakichkolwiek podmiotów, które współpracują z nim w jakiejkolwiek formule – mówił Machulski. Jako przykłady wymienił on Porozumienie Jarosława Gowina, nieistniejącą już dziś partię Zbigniewa Ziobry, Ligę Polskich Rodzin czy Samoobronę. – Jarosław Kaczyński po prostu zajmuje się wykańczaniem swoich przeciwników, bo chce być dyktatorem na polskiej prawicy. Myślę, że współpraca z Jarosławem Kaczyńskim jest bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa – ocenił. Zdaniem polityka, lider PiS "zdecydowanie" powinien przejść już na emeryturę.

