Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od Nawrockiego. Ostra odpowiedź BBN

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w Telewizji Republika, czy nie powinien, choćby teraz na antenie, powiedzieć: „przepraszam pana prezydenta za te słowa, które padły z ust ministrów, z ust członków tego rządu dotyczących zdrady”.

– Ja oczekuję przeproszenia od pana prezydenta za to, że zawetował tę ustawę i popełnił błąd. My oczekujemy przeproszenia w drugą stronę – odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że „pan prezydent utrudnia proces transformacji i modernizacji”. – To jest moje zdanie, pan prezydent może mieć swoje zdanie. Miał prawo zawetować tę ustawę. Przedstawiałem wielokrotnie argumenty panu prezydentowi, dlaczego nie warto tego robić, że to jest dzisiaj najbardziej korzystne wsparcie i najszybciej dostępne – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że on sam nie używał słów o „zdrajcy” oraz dodał, nie odpowiada za słowa swoich kolegów z rządu, choć nie dziwi się ich emocjom.

Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od Nawrockiego. Stanowcza odpowiedź BBN

Na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało obszerny wpis, w którym odnosi się do wywiadu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„Wezwanie prezydenta RP, zwierzchnika Sił Zbrojnych Karola Nawrockiego do przeprosin za weto w sprawie ustawy o SAFE jest nieporozumieniem. Gdy rząd realizował propagandę na rzecz tej gigantycznej pożyczki, nie dając miejsca na uczciwą debatę, w której ocenione byłyby racje wszystkich stron, prezydent RP – wraz ze swoimi ministrami, doradcami i zapleczem eksperckim – prowadził rzetelną, pozbawioną emocji, uczciwą i krytyczną ocenę programu SAFE” – podkreśliło BBN.

"Polski SAFE 0 proc."

BBN przypomniało, że „jeszcze zanim prezydent RP zapowiedział weto ustawy o SAFE, przedstawił – we współpracy z Prezesem NBP – prof. Adamem Glapińskim, koncepcję alternatywnego, suwerennego, bezpiecznego instrumentu finansowania modernizacji Sił Zbrojnych RP i służb mundurowych. Prezydencki projekt »Polski SAFE 0 proc.« został przez stronę rządową a priori odrzucony, wyłącznie z powodów politycznych, a nie merytorycznych”.

Mechanizm warunkowości w instrumencie SAFE

W odniesieniu do stwierdzeń Władysława Kosiniaka-Kamysza „jakoby w przypadku SAFE nie obowiązywał mechanizm warunkowości”, BBN wyjaśnia, że „mechanizm ten jest zapisany wprost w Rozporządzeniu Rady UE 2025/1106 z dnia 27 maja 2025 roku ustanawiającym Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy („instrument SAFE”) poprzez Wzmocnienie Europejskiego Przemysłu Obronnego, gdzie w pkt. (35) czytamy:

»Niniejsze rozporządzenie powinno być wdrażane zgodnie z odpowiednimi przepisami przyjętymi na podstawie art. 322 TFUE, w szczególności rozporządzeniem finansowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092«, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (i (Dz.U. L 433 I z 22 grudnia 2020 r., s. 1” – podkreślono.

89 proc. środków SAFE na polski przemysł obronny?

Zdaniem BBN „niezrozumiałe jest zapewnianie przez szefa MON, że 89 proc. środków z SAFE zostanie zainwestowanych w »polskim przemyśle obronnym«, w sytuacji, gdy:

wartość ta jest niespójna z wypowiedziami innych przedstawicieli rządu i polityków obozu rządzącego, którzy ten próg szacowali na poziomie ok. 80 proc.;

w ustawie wprowadzającej instrument SAFE nie zapisano takiej wartości, o co m. in. w rozmowach z przedstawicielami rządu zabiegało otoczenie Prezydenta RP.

Odrzucono nawet propozycję wpisania ogólnego sformułowania, że „większość” tych środków zasili polski przemysł obronny;

strona rządowa nigdy nie podała spójnej definicji „polskiego przemysłu obronnego”. Czy w myśl wypowiedzi wicepremiera, np. firma Rheinmetall Polska Sp. z o.o. to „polski” czy „niemiecki przemysł zbrojeniowy”?

„W kontrze do przekonania Władysława Kosiniaka-Kamysza, że instrument SAFE jest lepszym rozwiązaniem niż Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, należy przypomnieć, że to właśnie FWSZ został wpisany do obowiązującego Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039” – wskazało BBN.

SAFE a konstytucyjny poziom państwowego długu publicznego