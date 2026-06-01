Nowy dowódca Sił Zbrojnych z wyjątkowym przywilejem. Kosiniak-Kamysz wyjaśnia

Taką decyzję ogłosił w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Jeden z najbardziej doświadczonych pilotów w kraju"

"W związku z wyznaczeniem gen. Nowaka na dowódcę @DowOperSZ podjąłem decyzję o możliwości łączenia tej funkcji z dalszym aktywnym lataniem" – napisał szef MON na platformie X.

Minister podkreślił, że nowy dowódca należy do najbardziej doświadczonych pilotów wojskowych w kraju. "To pilot klasy mistrzowskiej z ponad 3600 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, instruktor, zaangażowany we wdrażanie F-16, FA-50 i F-35 do polskich Sił Powietrznych. Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!" – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Prezydent podpisał nominację

W poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. "Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" – przekazał Grodecki.

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia aktu mianowania.

Zmiana po awansie gen. Klisza

Stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zajmował dotychczas gen. broni Maciej Klisz. Jak poinformował minister obrony, zmiana jest związana z jego planowanym awansem w strukturach NATO. "Ta zmiana wiąże się z planowanym awansem dotychczasowego dowódcy gen. broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum" – napisał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podziękował obu generałom za dotychczasową współpracę. "Gratuluję nominacji i życzę powodzenia w dalszej służbie. Awanse Panów Generałów są dowodem uznania dla profesjonalizmu, doświadczenia i szacunku dla Wojska Polskiego" – podkreślił.

