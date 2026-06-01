Rok od wygranej Nawrockiego. Szczerba: Mówiąc szczerze, to był straszny rok

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca 2025 r., Karol Nawrocki uzyskał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), podczas gdy na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 237 177 osób (49,11 proc.).

– To był straszny rok, mówiąc szczerze. Chociaż to nie jest pełen rok prezydentury, bo ona rozpoczęła się 6 sierpnia. To są jednak działania (prezydenta – red.) stricte partyjne. w wielu przypadkach ja uważam je za zdradę, za sabotaż, za takie działanie przeciwko finansom publicznym – skomentował w Polsat News europoseł KO Michał Szczerba.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że "zdrada to mocne słowo". Polityk odparł, że tak traktuje prezydenckie weto ws. unijnego programu SAFE dla Polski. – Wtedy, kiedy wetował ustawę wdrożeniową SAFE, to powiedział, że kontrolę nad polską armią, nad siłami zbrojnymi, nad Wojskiem Polskim, przejmie Bruksela. Kłamstwo do kwadratu – argumentował europoseł. – Można powiedzieć, że Karol Nawrocki oszukał, kłamał i trzeba używać mocnych słów – kontynuował.

"Będzie za nimi ciągnął się smród"

Kolejną sprawą, którą poruszył Szczerba. było zawetowanie przez prezydenta rządowej ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut. Polityk argumentował, że działanie Nawrockiego doprowadziło do utraty oszczędności przez wielu Polaków. – Będzie za tym prezydentem, za tą kancelarią i za tą ekipą, która jest umeblowana w Pałacu Prezydenckim, ciągnął się smród afery z rynkiem kryptowalut – powiedział.

– Można powiedzieć do trzech razy sztuka. Za chwilę po raz kolejny ustawa uchwalona przez Sejm trafi na biurko prezydenta. Zobaczymy jak się zachowa – dodał europoseł KO.- W mojej opinii (Nawrocki – red.) bierze również odpowiedzialność za liczne tragedie, także małych inwestorów, którzy postanowili zaryzykować licząc na szybkie zysk. W tej chwili zostali oszukani przez jedną firmę, która była związana z nim bezpośrednio od czasów kampanii wyborczej – stwierdził eurodeputowany KO.

