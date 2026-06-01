"Sprawy nie do końca wyjaśnione". Wraca temat sędziego Kapińskiego

W ubiegły poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wybrał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego obecnego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego. Decyzja wywołała kontrowersję i jest szeroko komentowana w mediach.

Decyzja spotkała się z ostrą reakcją Sławomira Cenckiewicza. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego napisał w serwisie X, że Nawrocki "popełnił straszny błąd". "I nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" – dodał. Także prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraźnie zasugerował wcześniej, że "nie wyobraża sobie, aby to Kapiński został pierwszym prezesem SN".

Bogucki: Prezydent postawił na sędziego Kapińskiego

Do sprawy nominacji sędziego Zbigniewa Kapińskiego odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

– Pan prezydent spośród pięciu kandydatów wybrał tego jednego, byli także rozważani przez pana prezydenta inni, ale pan prezydent postawił na pana sędziego Kapińskiego, on jest dzisiaj I prezesem Sądu Najwyższego – powiedział prezydencki minister.

Jak ocenił, "wokół tej kandydatury urosło sporo takich spraw nie do końca wyjaśnionych, a warto by było je wyjaśnić".

W rozmowie pojawił się również temat wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.

– Myślę, że taka Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana, chociaż sposób jej wybierania był przedziwny, bo przecież te zgromadzenia ogólne sędziów bez podstaw prawnych... – powiedział Zbigniew Bougcki. – Sama procedura przed Sejmem wydaje się prawidłowa, ale tutaj wszystko w rękach I prezesa Sądu Najwyższego, który będzie decydował o tym, czy zwołać to pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta RP.

