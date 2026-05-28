"Tak będę go tytułował". Żurek o pierwszym prezesie SN

O tym, że sędzia Zbigniew Kapiński będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, poinformował w poniedziałek (25 maja) rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki wybrał Kapińskiego spośród przedstawionych mu przez SN kandydatów. We wtorek (26 maja) skończyła się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej.

Kapiński pierwszym prezesem SN. Żurek o decyzji prezydenta

O decyzję prezydenta pytany był w czwartek (28 maja) w TVN24+ minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Według niego, sędzia Kapiński jest "pełniącym obowiązki pierwszego prezesa" Sądu Najwyższego.

– Tak będę go tytułował. I tak samo zwracałem się do pani Manowskiej, bo on (pierwszy prezes SN – red.) faktycznie wykonuje tę funkcję – argumentował.

Dalej mówił, że pierwszym prezesem SN musi być "legalnie powołany sędzia Sądu Najwyższego". Zaapelował do Kapińskiego, aby "naprawdę spojrzał w lustro".

– Jest rzeczą ludzką popełniać błędy, ale jak mówi przysłowie, szatańską, jest trwać w błędzie. Jeszcze nie jest za późno. Znamy takich sędziów, którzy zdobyli tytuł neosędziego, a później powiedzieli: mam refleksję, proszę mnie przenieść do sądu niższej instancji – argumentował minister.

Wraca sprawa Wałęsy. Kaczyński i Cenckiewicz krytykują Nawrockiego

Wybór dokonany przez prezydenta nie podoba się nie tylko członkom rządu. Krytykę słychać także z obozu prawicy, w tym z ust samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także ze strony byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Obaj wytykają Kapińskiemu rok 2000 i udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym sąd – z Kapińskim w składzie – potwierdził, że były prezydent nie był agentem tajnych służb PRL.

Kapiński w 2024 r. przewodniczył składowi Sądu Najwyższego, który uznał, że Dariusz Barski jest legalnym prokuratorem krajowym.

Przedstawiciele rządu, na czele z ówczesnym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem nie uznali decyzji SN, ponieważ uważają, że została podjęta przez "neosędziów".

