Awantura przed PK. Legalny prokurator Barski nie został wpuszczony do budynku

– Jestem prokuratorem i działam zgodnie z prawem – powiedział Prokurator Krajowy Dariusz Barski przed budynkiem Prokuratury Krajowej. Barski nie został wpuszczony do siedziby PK, w której powinien legalnie urzędować.

– Po prostu przybyłem tutaj objąć obowiązki służbowe zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Jestem prokuratorem i działam zgodnie z prawem. Wykonuję swój obowiązek. Jeżeli nie zostanę wpuszczony, nie będę forsował bramy głową. Nie będę stosował środków siłowych, tak jak to robi prokuratura wobec mnie – mówił PK.

– Uważam, że jestem Prokuratorem Krajowym i powinienem realizować obowiązki zawodowe, bo Skarb Państwa płaci mi za to pieniądze i zostałem powołany na to stanowisko przez premiera za zgodą prezydenta RP. Jesteśmy tu w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego, który uznał, że działania PG były niezgodne z prawem. Do tej pory Prokurator Generalny nie zajął stanowiska. Stanowisko zajęła Prokuratura Krajowa, która wybiera sobie orzeczenia, które uznaje za orzeczenia sądu – wskazał.



Pytany o Dariusza Korneluka, który został obsadzony w fotelu PK niezgodnie z prawem, Barski powiedział: – Prokurator Korneluk nie jest dla mnie partnerem do rozmowy, bo nie jest Prokuratorem Krajowym. Nie może być dwóch Prokuratorów Krajowych.

Sąd Najwyższy zdecydował

"W niedzielę, 29 września, Dariusz Barski wystosował list otwarty do Adama Bodnara. Domaga się faktycznego umożliwienia mu pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Chodzi mu m.in. o zobowiązanie podległych Adamowi Bodnarowi prokuratorów do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających prok. Barskiemu realizację jego ustawowych uprawnień" – cytuje list "Rzeczpospolita". "A w pierwszej kolejności – o odblokowanie dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej i mojego gabinetu" – napisał we wspomnianym piśmie prok. Barski.

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – uznała Izba Karna SN. Decyzji tej nie uznaje Adam Bodnar. "Neosędziowie SN bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące" – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. "Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury" – zapowiedział.

