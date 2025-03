Koryś: Zabrakło burżuazji

Filip Memches: Pańska książka „Pożegnanie z pańszczyzną” – uhonorowana drugim miejscem w konkursie Książka Biznesowa Roku gazety „Puls Biznesu” za rok 2024 – to zarys historii gospodarczej Polski od XVIII w. do dziś. Pierwotnie została wydana w roku 2018 po angielsku. Natomiast niedawno ukazał się jej polski przekład. Czy pisał pan ją w przekonaniu, że w dziejach Polski jest wciąż wiele ważnych wątków, o których cudzoziemcy nie mają pojęcia, a jeśli nawet jakieś pojęcie o nich mają, to w dużym stopniu opierają się na mitach, przekłamaniach, niedopowiedzeniach?

Dr hab. Piotr Koryś: Historia gospodarcza Polski to jest taki wycinek naszej historii, o którym nawet my, Polacy, mamy marne pojęcie. Co dopiero mówić o tym, jaką wiedzę na jej temat mają ludzie na Zachodzie. Właściwie gdybyśmy sięgnęli do jakiegokolwiek katalogu książek dotyczących historii gospodarczej, okazałoby się, że od bardzo dawna, albo nigdy, nie została wydana w języku angielskim żadna pozycja o Polsce. Nic dziwnego, że Polska na Zachodzie postrzegana jest jako dalekie peryferie – kraj, w którym nie wiadomo, co się działo.